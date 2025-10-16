Celebrará Comunidad Nueva Alianza Noroeste su 30 aniversario

Por el trigésimo aniversario de la Comunidad Carismática Católica Nueva Alianza Noroeste, se invita a los fieles de la Iglesia Católica a asistir a una misa especial que será oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini a las 19:00 horas en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, misma que tendrá lugar este sábado 18 de octubre.

La Comunidad Carismática Católica Nueva Alianza Noroeste es una asociación privada de fieles cristianos de derecho Diocesano, en comunión y bajo la autoridad teológica, jurídica, institucional y pastoral de los Obispos locales de las Diócesis, en el Noroeste de México, donde ha sido autorizada su presencia.

Esta se encuentra constituida por fieles laicos y clérigos, quienes trabajan de manera unida en la búsqueda de una vida más comprometida en la Iglesia con iniciativas de evangelización, promoción de la Doctrina Cristiana, práctica de obras de piedad y animación con espíritu cristiano del orden temporal, como una respuesta al llamado universal a la Santidad y a la perfección en la caridad.

La solemne misa será concelebrada por distintos sacerdotes y hay 13 hermanos candidatos que realizarán sus votos solemnes dentro de la celebración eucarística.

Como parte de las actividades que realiza la Comunidad Carismática Católica Nueva Alianza del Noroeste se encuentran las asambleas de oración.