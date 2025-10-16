  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 16 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Celebrará Comunidad Nueva Alianza Noroeste su 30 aniversario

Se realizará una misa especial oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini, el próximo 18 de octubre

Oct. 16, 2025
Celebrará Comunidad Nueva Alianza Noroeste su 30 aniversario

Por el trigésimo aniversario de la Comunidad Carismática Católica Nueva Alianza Noroeste, se invita a los fieles de la Iglesia Católica a asistir a una misa especial que será oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini a las 19:00 horas en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, misma que tendrá lugar este sábado 18 de octubre.

La Comunidad Carismática Católica Nueva Alianza Noroeste es una asociación privada de fieles cristianos de derecho Diocesano, en comunión y bajo la autoridad teológica, jurídica, institucional y pastoral de los Obispos locales de las Diócesis, en el Noroeste de México, donde ha sido autorizada su presencia.

imagen-cuerpo

Esta se encuentra constituida por fieles laicos y clérigos, quienes trabajan de manera unida en la búsqueda de una vida más comprometida en la Iglesia con iniciativas de evangelización, promoción de la Doctrina Cristiana, práctica de obras de piedad y animación con espíritu cristiano del orden temporal, como una respuesta al llamado universal a la Santidad y a la perfección en la caridad.

La solemne misa será concelebrada por distintos sacerdotes y hay 13 hermanos candidatos que realizarán sus votos solemnes dentro de la celebración eucarística.

Como parte de las actividades que realiza la Comunidad Carismática Católica Nueva Alianza del Noroeste se encuentran las asambleas de oración.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Aprueba Cabildo aumento de presupuesto para la Expofest Cajeme 2025
Ciudad Obregón

Aprueba Cabildo aumento de presupuesto para la Expofest Cajeme 2025

Octubre 16, 2025

Destinará Ayuntamiento 9 millones de pesos para este evento que tendrá lugar en noviembre

Presentan propuestas para reforzar combate a la violencia de género en Cajeme
Ciudad Obregón

Presentan propuestas para reforzar combate a la violencia de género en Cajeme

Octubre 16, 2025

En Cabildo Abierto, integrantes de la Red Feminista Sonorense pidieron trabajar en conjunto para que se asigne más presupuesto para 2026

Aumenta demanda de taxis en Cajeme por temporada de beisbol
Ciudad Obregón

Aumenta demanda de taxis en Cajeme por temporada de beisbol

Octubre 16, 2025

Los usuarios del sur de la ciudad son quienes más solicitan el servicio desde el estadio