Ciudad Obregón

Aumenta demanda de taxis en Cajeme por temporada de beisbol

Los usuarios del sur de la ciudad son quienes más solicitan el servicio desde el estadio

Oct. 16, 2025
os taxistas se encuentran listos para brindar el servicio hacia el estado y de regreso a la ciudad

Alrededor de un 20 por ciento de incremento en la demanda se tiene en el servicio de taxis en Cajeme durante la temporada de beisbol, informó el delegado de Transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes en Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

Explicó que en los días de juego, los taxistas no tienen un horario fijo, sino que se quedan de forma presencial en el Nuevo Estadio de los Yaquis, hasta que finaliza y la gente solicita los viajes.

Hizo un llamado a las autoridades de tránsito municipal de Cajeme que se les asigne un espacio para poder prestar el servicio en el estadio sin que entorpezcan el flujo automovilístico.

"Se tiene el servicio hasta que se finaliza, como todos los años, esperemos y tengamos un espacio donde estacionarnos los compañeros taxistas para no entorpecer la vialidad", detalló.

Las colonias hacia donde más solicitan el servicio se encuentran en el sur de la ciudad, como son la México, Sonora, Machi López, Russo Vogel, Valle Dorado, entre otras del sector.

"Son las colonias más retiradas y de mayor demanda en el servicio las que se encuentran en el sur de la ciudad", dijo.

A pesar del incremento en la demanda, Arias Castillo dijo que no llega a lo que alcanzaba en Tomás Oroz, ya que eran más familias las que acudían al espectáculo de beisbol.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


