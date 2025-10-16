Baches ocasionados por las lluvias afectan a los camiones

Los baches que brotaron con las lluvias han ocasionado daños a los camiones durante sus recorridos por diferentes puntos de la ciudad, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente del sindicato detalló que las lluvias ocasionan daños en partes de los camiones con el agua que se acumula en los baches que brotan durante los recorridos que hacen a diario por las colonias de Cajeme.

"Nos ha afectado en las descomposturas de los camiones, ya que con los charcos y el lodo se dañan baleros, alternadores y motores de arranque", agregó.

Algunas zonas de Cajeme en las que se han presentado problemas derivado de los baches que ocasionaron las lluvias son la colonia Beltrones, la Cajeme, Aves del Castillo, Machi López, Esperanza Tiznado, entre otras.

Acosta Cárdenas dijo que además de los daños mecánicos, también se tienen problemas con los neumáticos, los cuales se ponchan con los baches que quedan ocultos bajo el agua.

ES NORMAL DESPUÉS DE LAS LLUVIAS

Reconoció que esta es una situación normal de la temporada de lluvias, en las que brotan los baches en diferentes puntos de la Cajeme derivado del agua que se acumula en las calles.

"Se destaparon baches que sí están afectando en el tránsito de los camiones, pero es normal en el tiempo de lluvias este tipo de situaciones", agregó.

La autoridad municipal mantiene cuadrillas de bacheo en diferentes puntos de la ciudad, luego de las afectaciones que se tuvieron en las calles derivado de las lluvias que llegaron a la región.