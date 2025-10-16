Aprueba Cabildo aumento de presupuesto para la Expofest Cajeme 2025

El Cabildo de Cajeme aprobó esta tarde un incremento al presupuesto que se dará a la asociación civil Expofest Cajeme 2025 para el arranque de este evento que tendrá lugar en noviembre de este año en Ciudad Obregón, por lo que pasará de 6 millones de pesos a 9 millones.

Esto se encuentra establecido en las cláusulas del convenio que realizó el Ayuntamiento con la asociación en mención. Se menciona que, de considerarlo necesario el patronato, el Ayuntamiento incrementará hasta en un 50 por ciento el monto inicial acordado, que era de 6 millones de pesos.

"Me permito informar a este Cabildo que el patronato nos hizo llegar una solicitud para que se apruebe el incremento de hasta en un 50 por ciento en el presupuesto establecido en el convenio, por la necesidad de cubrir pagos del elenco artístico que se presentará y para la contratación de equipos profesionales para las presentaciones", informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Con 4 votos en contra y mayoría de sufragios, el cuerpo de ediles aprobó esta medida, con la cual se sacará adelante la realización de este evento.

El presidente municipal reiteró que no se dejan de atender las denuncias de la ciudadanía en relación a problemas con fugas de agua o mal estado de calles, pues el Ayuntamiento cuenta con recursos que fueron gestionados y aprobados para poner en marcha distintas obras, además de que se adquirirán nuevas máquinas de desazolve.

Cabe señalar que el evento se llevará a cabo del 7 al 23 de noviembre de este año.