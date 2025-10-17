  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Conectar con el público, clave para vender

Contar con un gran producto es el segundo factor para enganchar al cliente que este permanezca; se logró batir récord Guiness: Ana Mazú Camou

Oct. 17, 2025
Conectar con el público, clave para vender

Conectar con el público y contar con un gran producto, son factores clave para enganchar a clientes potenciales y hacer que adquieran, pero más aún, que permanezcan con una marca, manifestó Ana Mazú Camou, en el marco del Segundo Foro Agroindustrial y Arte celebrado en la Universidad LaSalle Noroeste.

La empresaria y directora de ISA TV hizo saber que conectar con los usuarios emocionalmente es uno de los motivos principales por lo que se ha podido llegar a compartir contenido relevante con 165 millones de usuarios mensualmente en el metro de la Ciudad de México.

Es importante, dijo, conocer los hábitos de consumo de esos usuarios, a qué hora toman el transporte, qué tipo de persona son, qué les gusta, qué compran cuando van en camino, entre otros factores, lo cual ayudó a que participaran en el proyecto de lograr conseguir el récord de hacer la ofrenda virtual más grande del mundo a la que se llamó Recordándolos, lo cual se logró al 100 por ciento.

Durante un tiempo récord de apenas tres semanas se pudo conseguir que las personas les enviaran 280 mil fotografías de sus seres queridos fallecidos, que tuvieron que ser seleccionadas con distintos métodos, entre ellos una herramienta de inteligencia artificial, dado que se trataba de batir un record Guiness y la institución tiene procedimientos muy estrictos para la validación de las evidencias –en este caso, las fotografías--, afirmó.

Hizo saber que fue un proceso arduo, con mucha resistencia a la frustración de parte de su equipo, pero al final se pudo lograr la meta y el objetivo se logró.

Al final pudieron tener 119 mil fotografías aprobadas por Guiness World Record, y lo más importante es que la publicación que se hizo del proyecto permanece para que cualquier persona en el mundo pueda apreciarla, dando testimonio a la vez de una tradición muy mexicana, como es la conmemoración de los difuntos en nuestro país.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Sonora ocupa el cuarto lugar en defunciones por cáncer de mama
Ciudad Obregón

Sonora ocupa el cuarto lugar en defunciones por cáncer de mama

Octubre 17, 2025

Su tasa es de 22.3 mujeres de más de 20 años; Coahuila y Baja California, las dos entidades con el mismo número: Inegi

Javier Lamarque: No hay ningún contrato fuera de norma
Ciudad Obregón

Javier Lamarque: No hay ningún contrato fuera de norma

Octubre 16, 2025

El alcalde informó que, según el ISAF, el 99.95 por ciento del gasto público municipal no representa montos por aclarar

Celebrará Comunidad Nueva Alianza Noroeste su 30 aniversario
Ciudad Obregón

Celebrará Comunidad Nueva Alianza Noroeste su 30 aniversario

Octubre 16, 2025

Se realizará una misa especial oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini, el próximo 18 de octubre