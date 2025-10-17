Conectar con el público, clave para vender

Conectar con el público y contar con un gran producto, son factores clave para enganchar a clientes potenciales y hacer que adquieran, pero más aún, que permanezcan con una marca, manifestó Ana Mazú Camou, en el marco del Segundo Foro Agroindustrial y Arte celebrado en la Universidad LaSalle Noroeste.

La empresaria y directora de ISA TV hizo saber que conectar con los usuarios emocionalmente es uno de los motivos principales por lo que se ha podido llegar a compartir contenido relevante con 165 millones de usuarios mensualmente en el metro de la Ciudad de México.

Es importante, dijo, conocer los hábitos de consumo de esos usuarios, a qué hora toman el transporte, qué tipo de persona son, qué les gusta, qué compran cuando van en camino, entre otros factores, lo cual ayudó a que participaran en el proyecto de lograr conseguir el récord de hacer la ofrenda virtual más grande del mundo a la que se llamó Recordándolos, lo cual se logró al 100 por ciento.

Durante un tiempo récord de apenas tres semanas se pudo conseguir que las personas les enviaran 280 mil fotografías de sus seres queridos fallecidos, que tuvieron que ser seleccionadas con distintos métodos, entre ellos una herramienta de inteligencia artificial, dado que se trataba de batir un record Guiness y la institución tiene procedimientos muy estrictos para la validación de las evidencias –en este caso, las fotografías--, afirmó.

Hizo saber que fue un proceso arduo, con mucha resistencia a la frustración de parte de su equipo, pero al final se pudo lograr la meta y el objetivo se logró.

Al final pudieron tener 119 mil fotografías aprobadas por Guiness World Record, y lo más importante es que la publicación que se hizo del proyecto permanece para que cualquier persona en el mundo pueda apreciarla, dando testimonio a la vez de una tradición muy mexicana, como es la conmemoración de los difuntos en nuestro país.