Piden atender intersección vial en Villa Fontana

Un llamado hacen algunos habitantes de la colonia Villa Fontana para que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) atienda las alcantarillas que se encuentran abiertas en el cruce de las calles Avenida Venecia y Paseo Miravalle, las cuales generan riesgo a los automovilistas, junto con los baches que se observan en estas vialidades.

Quienes circulan de manera cotidiana por este sector manifestaron que la situación lleva al menos 11 meses, sin que hasta el momento haya una solución a la problemática, a pesar de los distintos reportes que se han hecho ante las autoridades.

En la zona se puede observar que se han colocado algunos señalamientos, con el propósito de que los conductores de los automóviles tengan precaución al momento de transitar por este crucero. Los vecinos se encuentran preocupados, ya que cerca se encuentra un plantel escolar, lo que también expone a los alumnos a posibles incidentes.

"Lo ideal sería que taparan las alcantarillas porque hay que sacarles la vuelta y los baches tampoco ayudan", comentó Juan Carlos, uno de los afectados.

Por las malas condiciones en las que se encuentran estas calles, esta parte de la colonia también se inunda en temporada de lluvias, lo que aumenta las complicaciones.

Cabe mencionar que en el cruce de la Jalisco y 400 donde anteriormente se formaron socavones la calle aún no se aplica pavimentación.

Existen otras vialidades en la colonia como la Montecarlo, Viena e incluso la Paseo Las Palmas, que se encuentran en deplorable estado.