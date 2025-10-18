Avanza atención a socavones de Cajeme

La reparación de socavones que se generaron recientemente en algunos puntos viales de Cajeme registran avances, informó el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), siendo la calle mayo una de las vialidades prioritarias, pues en ella surgieron más de 3 hundimientos.

Jesús Antonio Ponce Zavala mencionó que siguen los trabajos en el lugar y se espera que para la próxima semana se pueda conectar la línea de drenaje, para lo cual se trabaja en el desfogue.

"Ahorita traemos maquinaria trabajando, traemos una excavadora, traíamos hasta 8 dompes porque toda la tierra está mojada, húmeda porque ahí ya no había tubo, estaba circulando por una caverna" dijo.

Agregó que por el momento se han invertido cerca de 7 millones de pesos solamente en infraestructura. Ya se trabajó en el tramo que comprende de la calle California a la Campeche, mientras que esta semana se atendió el tramo que está entre las calles Campeche y Yucatán, para después avanzar hasta la vialidad Quintana Roo.

Se estima que en esta parte de la ciudad se realice una inversión aproximada de 10 millones de pesos, para que no surjan más afectaciones en caso de que nuevamente se presenten precipitaciones.

Cabe señalar que recientemente el alcalde Javier Lamarque Cano dio a conocer que el gobierno estatal apoyará a Cajeme con 50 millones de pesos, para que se pongan en marcha distintas obras en puntos clave para mitigar las figas de agua que hay en las colonias, situación que afecta a los cajemenses.

El Ayuntamiento cuenta con un crédito de 100 millones de pesos para adquirir más máquinas de desazolve y otras obras de alcantarillado.