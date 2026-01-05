  • 24° C
Ciudad Obregón

Realizan análisis para aplicación del Fondo de Seguridad Pública

Se adquirirían más cámaras y un dron con las aportaciones voluntarias

Ene. 05, 2026
Un análisis llevan a cabo regidores, de la mano con el alcalde Javier Lamarque y el secretario de Seguridad, Claudio Cruz Hernández, para establecer los lineamientos que permitan la aplicación del Fondo de Seguridad Pública, conformado por aportaciones voluntarias de 2 pesos con 50 centavos incluidas en el recibo del agua.

El año pasado se implementó este fondo en Cajeme, pero no pudo aplicarse debido a que no se definieron los lineamientos, como sí sucedió con el Fondo de Apoyo al Deporte.

Edgar Josué Lara, regidor que preside la Comisión de Seguridad Pública, dio a conocer que desde el mes de diciembre del año pasado se tuvieron algunas reuniones para realizar este análisis, de manera que próximamente se aprueben los lineamientos en comisiones y, posteriormente, se someta a votación en Cabildo.

 "Ya estamos trabajando, desde el mes de diciembre estuvimos haciendo mesas de trabajo sobre este tema del Fondo de Seguridad, junto con el secretario de Seguridad y el alcalde Javier Lamarque. Se hicieron análisis sobre las necesidades actuales dentro de la secretaría, pues el fondo es para reforzar la seguridad", comentó.

Adelantó que, entre las principales necesidades que hay, se encuentra el requerimiento de más cámaras de vigilancia y un dron.

"Estamos viendo la falta y necesidad de colocar algunas cámaras en lugares estratégicos, se ha trabajado en una cotización. El recurso podría usarse en cámaras para semáforos y señalamientos, estamos analizando reforzar este tema, para tener más ojos en la ciudad. También queremos ver si se puede adquirir un nuevo dron para sectorizar, actualmente hay 4, sería un quinto dron", dijo.

Más de un millón de pesos se recaudaron el año pasado para el Fondo de Seguridad Pública.

