Realiza INE en Cajeme 3 mil 545 trámites en noviembre

Durante el mes de noviembre que recién concluyó, el Registro Federal de Electores (RFE), dependiente del INE llevó a cabo 3 mil 545 trámites de credencial de elector a igual número de ciudadanos solicitantes, y entregó 3 mil 423 credenciales previamente tramitadas, informó Verónica cruz Ríos.

La Vocal del Registro Federal de Electores de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE dijo que, del total de trámites, 524 fueron inscripciones, es decir, nuevos registros gran parte de ellos de jóvenes que están cumpliendo la mayoría de edad.

Asimismo, 728 fueron renovaciones por cambio de domicilio; mil 476, trámites de reposición; 511 reincorporaciones; 162 reemplazos y se realizaron 144 correcciones de datos o de dirección.

Cruz Ríos indicó que este jueves 4 de diciembre, el módulo móvil estará prestando sus servicios en la comunidad de Marte R. Gómez y el viernes estará en Estación Corral.

Finalmente, la funcionaria del INE reveló que los días miércoles 24 y jueves 25 del presente mes serán inhábiles por motivo de las fiestas navideñas, reanudando actividades el viernes 26, pero a partir del lunes 29, el personal tomará su periodo vacacional de fin de año, regresando nuevamente el lunes 5 de enero de manera que ambos módulos permanecerán inactivos durante ese periodo.

Por ello, hizo el llamado a los ciudadanos que requieran renovar su credencial por vencimiento, y a los jóvenes que cumplirán los 18 a más tardar el 31 de diciembre, para que acudan cuanto antes a realizar su trámite cuanto antes.