Es diciembre la mejor época para ambulantes

La actual es la mejor época para los pequeños comerciantes que realizan su actividad en las banquetas del primer cuadro de Ciudad Obregón, quienes esperan que, en los próximos días, con la entrega de los aguinaldos se dé el tan esperado repunte en la comercialización de los distintos artículos de invierno, expresó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Pequeños Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme mencionó que los integrantes de la organización ya se encuentran con el surtido de temporada prácticamente completo.

En esta temporada, lo que más mueve entre la población local es la ropa para el frío, como son los suéteres, chamarras, gorros, calcetas y bufandas, entre otras cosas, comentó.

Y aunque generalmente los artículos electrónicos se movilizan menos, es en diciembre cuando también se venden en un nivel regular, expuso.

Mencionó que en los puestos de banqueta casi no se manejan los juguetes, dado que es un mercado del que se apropiaron las tiendas de importaciones y, en los últimos años, los comercios de origen chino; asimismo con el aumento de las ventas en línea ya no es negocio.

La organización que encabeza tiene 89 puestos permanentes de los distintos giros; y para el mes de diciembre contará con 15 permisos eventuales y temporales, que se otorgan cada año; entre estos hay carruchas de dulces y frutos secos, venta de rosarios, de pasteles, de hot cakes y empanaditas. La idea es que sean pequeños negocios que ofrezcan productos y artículos distintos a lo habitual, afirmó.

Finalmente, dijo que el repunte se espera en el periodo del 10 al 24 del presente mes, y lo que no se vendió les queda como merma.