Preparado Mercajeme para mejores ventas

Los comerciantes de Mercajeme ya se encuentran preparados con sus mercancías de la temporada decembrina, esperando que a partir de este fin de semana repunten las ventas, indicó el presidente del Consejo de Administración, Esteban Valdez Gazcón.

Desde el pasado fin de semana, ya algunos de los locatarios comenzaron a poner sus ofertas y promociones, buscando que la ciudadanía se beneficie y a la vez obtener utilidades razonables para mejorar la situación económica de sus familias, luego de un verano que no fue muy redituable, expresó el entrevistado.

Aunque todavía están calmadas las ventas, al notarse un incremento en el flujo de ciudadanos al centro comercial, se vislumbra que en cuanto se generalice la entrega de los aguinaldos, se dé una importante mejoría, previéndose que esta sea mayor que la del año pasado, comentó.

Un factor que hace augurar dicha mejora en las condiciones, es que ya comenzó a verse mayor circulación vehicular en el centro de la ciudad, que ha provocado un lleno total en el primer nivel de estacionamiento del Mercajeme y el que se tuviera que abrir el segundo piso, agregó.

Por la misma mayor afluencia de personas que se espera en el lugar, será a partir de la semana próxima cuando se incremente la vigilancia con la contratación de más guardias de seguridad temporales, dijo Valdez Gazcón.

La mayor parte de los negocios en el interior se dedican a la venta de ropa y calzado, pero también hay joyerías, carnicerías, algunos de carnes frías, pollo y abarrotes, así como negocios de frutas y verduras.

UN SITIO SEGURO

Valdez Gazcón hizo saber que aunque anteriormente había algunas situaciones negativas en relación con la seguridad en el interior del inmueble, hoy gracias a las revisiones de Protección Civil se ha logrado mejorar, haciéndolo un centro comercial seguro, con los pasillos despejados y sin mercancías saturando la parte alta de los mismos.