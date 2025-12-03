  • 24° C
Ciudad Obregón

Bajan ventas de pescados y mariscos en Cajeme

Se encuentran actualmente un 30% por debajo de lo normal; es cíclico por temporada navideña: Carlos Yánez

Dic. 03, 2025
Al inicio del mes de diciembre, las ventas de pescados y mariscos en el mercado local de Ciudad Obregón se encuentran deprimidas, situándose en el 30 por ciento del nivel habitual, manifestó Carlos Yánez González.

El encargado de una pescadería en el Mercadito Unión dijo que lo anterior se debe a que en diciembre se acostumbra más el consumo de carnes de cerdo y res además de pavo.

Mencionó que las especies que más se están moviendo en la actualidad son las que se usan regularmente para empanizar, cocinar a la plancha y a vapor, como son los filetes de tilapia, curvina y lenguado, "y los fines de semana.se están vendiendo algunas especies que se usan para zarandear, como pargo, curvina entera y jurel".

Por la misma temporada, lo que se ha visto más detenido son los productos utilizados para consumirse fresco como es para ceviche y callitos, hizo saber el entrevistado.

El mayor repunte se espera para inicios del mes de enero, dado que las personas llegan a un momento en el que ya no les apetece la carne, comentó Yánez González.

SE MANTIENEN PRECIOS

Los precios de los productos se mantienen actualmente, como el filete de tilapia, el de curvina y el de lenguado, que están en 120 pesos el kilogramo; el de lenguado en 180; la mantarraya blanca está en 120 pesos; el camarón mediano en 180 pesos y el grande en 200.

Asimismo, en cuanto a pescados enteros, el pago está en 160 pesos el kilogramo; la curvina, mojarra y sierra se ubican en 70 pesos.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

