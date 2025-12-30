Realiza bacheo emergente la Junta de Caminos

Con el propósito de evitar que se registren situaciones de riesgo en caminos estatales del sur de Sonora, la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora, para el cierre del presente año realiza bacheo emergente en la red carretera los distintos municipios, tanto de los valles como de la región serrana que comprende su jurisdicción, informó Marco Antonio Mercado Mercado.

El jefe de residencia en Obregón de la dependencia estatal expresó que se llevaron a cabo este año trabajos de rehabilitación y reconstrucción en diversos tramos de los 956 kilómetros que le corresponden dentro de los municipios de Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme, Quiriego y Rosario.

Actualmente, dijo, se realizan trabajos de reconstrucción en tramos de la calle 900 y calle 23 del Valle del Yaqui, los cuales continuarán todavía al inicio del mes de enero del 2026.

Asimismo, reveló, se realizan trabajos de renivelación de calles en el tramo comprendido de Fundición a El Quiriego.

También, personal a su cargo lleva a cabo la reconstrucción de obras de drenaje pluvial en la carretera Fundición-Quiriego y acceso al poblado El tanque, en este último municipio, expresó.

Y están ya en proceso de terminación de la reparación de los daños provocados hace durante la pasada temporada de lluvias por el huracán "Lorena", hizo saber el funcionario.