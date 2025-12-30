Exhorta a dueños de "chuecos" a cumplir reglas

Los propietarios de los llamados autos "chocolate" deben cumplir siempre con las reglas y andar siempre bien identificados para evitar contratiempos durante las fiestas de fin de año al circular, tanto por la ciudad como por las carreteras estatales y federal, advirtió Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de Sippafa A.C. hizo saber que, en su momento, y como se hace desde hace más de 20 años, cada vez que se acerca un periodo vacacional como el actual, las organizaciones de protección del patrimonio familiar entregan oficios dirigidos a las dependencias gubernamentales, en los que se solicita brindar el apoyo a los poseedores de este tipo de unidades motrices, de manera que puedan transitar sin problemas.

Por estas fechas, las familias, generalmente acuden a visitar a sus familiares, en ocasiones dentro de la misma ciudad y en otras, fuera de su municipio, por lo que tienen que subirse a la carretera y es por ello que el exhorto se hace a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, dijo el entrevistado.

Y el llamado a sus afiliados es a que cumplan con los requisitos que marca la ley para no ser molestados en su patrimonio, como es llevar consigo la afiliación vigente del vehículo, la licencia de conducir vigente, el seguro de daños a terceros, igualmente vigente, así como las cartas de no robo de la unidad, tanto en México como en los Estados Unidos, afirmó.

Y es que, agregó, lo que la autoridad pretende en este caso, es sólo que los ciudadanos que poseen uno de estos vehículos estén plenamente identificados y que el seguro esté vigente para que en caso de un accidente no haya contratiempos mayores y haya quien responda.