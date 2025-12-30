Mantener el precio de la gasolina estable en 2026 beneficia a taxistas de Obregón

Con una inversión de hasta el 45 por ciento de sus ingresos en combustible, los taxistas colectivos del centro de Obregón se verán beneficiados por el anuncio de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de congelar el precio de la gasolina para el 2026, informó el presidente de la Fundación Madrazo, Reynaldo Castillo López.

Los ingresos de los taxistas se hubieran visto mermados en caso de que la Federación no hubiera alcanzado acuerdos con los empresarios gasolineros de mantener el precio del hidrocarburo en un máximo de 24 pesos el año entrante, como sucedió en una parte importante del 2025.

Castillo López dijo que los taxistas colectivos deben calcular la inversión del costo del combustible para solventarlo y tener utilidades que les permitan cubrir sus necesidades de vida.

La esperanza que tendrán los prestadores del servicio de transporte de pasajeros es que se logre bajar el precio de los combustibles, con lo que se abaratarían los costos de piezas y aceites, que se requieren constantemente debido al estado de las calles.

"Es una buena noticia, ojalá bajara más y sería mucho más costeable el servicio que prestamos, porque sea lo que sea, las piezas son caras y se descomponen seguido por el estado de las calles o el uso que se le da diario", añadió.

PERSPECTIVAS Y BENEFICIOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR

El que los precios del combustible sigan con un tope de 24 pesos para el año entrante sería un beneficio adicional, ya que los taxistas colectivos apuestan por renovar la flotilla de las cuatro organizaciones que están unidas en Obregón, con lo que se ahorrarían las tarifas de combustibles, piezas y refacciones.

"Ya nos urge por eso modernizar y al modernizar los carros, por eso se gasta menos gasolina y eso conlleva al bienestar del chofer y al bienestar del usuario del transporte público", dijo.

A la par con los beneficios para el gremio del transporte público, también se reflejará el acuerdo de mantener el importe del hidrocarburo en que no debería haber una escalada de precios en la canasta básica.

"Es buena noticia que no aumente la gasolina, eso significa que los precios de los básicos seguirían, ya que al aumentar la gasolina aumenta todo, no nada más los taxis, sino que todo sube y el que paga al final es el usuario, el consumidor", señaló.