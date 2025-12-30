Unison Cajeme creará comité de vinculación: va por más espacios clínicos

El Campus Cajeme de la Universidad de Sonora (Unison) creará un Comité Regional de Vinculación para ampliar su presencia en hospitales públicos y privados de la región a través de espacios clínicos para los jóvenes, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Mario Hiram Uriarte Montoya.

La universidad ya tiene convenios con hospitales de instituciones del sector público como el Imss, Issste, Imss Bienestar, Isssteson, entre otros, además de centros privados, lo cual pudiera ampliarse con la conformación de este Comité Regional de Vinculación que buscará más espacios para los jóvenes universitarios de la localidad.

“Ahorita se tienen convenios y se está trabajando en la conformación de un Comité Regional de Vinculación que va a permitir, precisamente a la nueva ley 169, un organismo que va a poder participar en la vinculación para tener más espacios, principalmente en unidades hospitalarias”.

Importancia de los espacios clínicos para estudiantes de Medicina y Enfermería

Las licenciaturas de Medicina y Enfermería son las principales que requieren de espacios clínicos entre los programas académicos que ofrece el campus Cajeme de la universidad.

“Como ya es sabido, el campus Cajeme ofrece carreras relacionadas al área de la salud y en el caso de Medicina y Enfermería es necesario garantizar que nuestros estudiantes que se están formando tengan los espacios clínicos en las instituciones tanto públicas como privadas para que puedan realizar sus actividades relacionadas a prácticas profesionales e internados”.