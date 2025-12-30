  • 24° C
Ciudad Obregón

Técnica 2 ofrecerá desayunos nutritivos a sus estudiantes

Ya se tiene un espacio que será asignado para el desayunador escolar con lo que se brindará comida nutritiva a los alumnos

Dic. 30, 2025
Los alumnos de la secundaria tendrán la opción de consumir alimentos saludables durante su jornada
Como parte de las estrategias para fomentar la alimentación sana y brindar comida caliente a precios accesibles, la secundaria Técnica Número 2 pondrá en marcha el desayunador escolar a partir de enero.

Víctor Mendoza Acuña, director de la secundaria, informó que se tiene proyectado servir 80 desayunos calientes por turno a un precio de diez pesos cada uno con lo que se apoya a la alimentación sana de los estudiantes y les da las herramientas para tener un mejor desempeño escolar.

"Tenemos toda la intención de echar a andar tres grandes proyectos, uno es el desayunador escolar con desayunos calientes", abundó el directivo.

Este proyecto se realiza en colaboración con el DIF Cajeme y está presupuestado para iniciar con el regreso a clases después del periodo vacacional de navidad para que pueda ser aprovechado por los estudiantes que lo requieran.

Acciones de la escuela para promover alimentación sana

El director dijo que se trata de "desayunos muy completos" que constarán de diferentes elementos para una dieta balanceada y la escuela ya cuenta con el espacio en el que se encontrará la cafetería una vez que empiece a funcionar.

El desayunador se suma a los esfuerzos que realiza la escuela por impulsar la comida saludable, luego que a inicios del ciclo escolar mantuvieran un contacto muy cercano con la caseta escolar para analizar el tema de los menús saludables emitidos por las autoridades federales.

Además se mantienen diálogos con los padres de familia para que adopten esos hábitos saludables y apoyen enviando comida sana a sus hijos desde el hogar para evitar el uso de los productos chatarra o ultraprocesados.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


