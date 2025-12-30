Aumenta afluencia vehicular de Cajeme en 300 por ciento

En un 300 por ciento aproximadamente ha incrementado la afluencia vehicular en Ciudad Obregón por las fiestas decembrinas en comparación con el resto del año, informó el Departamento de Tránsito Municipal; esto se puede observar de manera generalizada en el transcurso del día, pues es temporada de compras y reuniones familiares.

Es durante este mes que en el municipio aumentan las visitas de personas que viajan de otras partes del estado y del país, además de que algunos habitantes de Cajeme vacacionan hacia otros destinos.

CALLES CERRADAS

Al menos 6 puntos viales del municipio permanecerán cerrados durante las fiestas de fin de año, debido a que se encuentran en proceso trabajos de rehabilitación, por lo que se sugiere a los ciudadanos tener precaución al momento de circular por las calles.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Púbica dio a conocer que se trata de vialidades como Paseo de la Paz entre California y bulevar Villa Bonita, José María Leyva entre Abelardo L.R. y Carranza, Obrero Mundial entre Jalisco y Chilpancingo, Noche Buena entre Las Flores y Coahuila, así como el carril sur de la calle Zaragoza entre Obregón y Cárdenas.

El titular de la dependencia, Mario Alfaro Vázquez, ha destacado en distintas ocasiones que la sociedad civil debe ser paciente, pues son trabajos necesarios para mejorar la movilidad y seguridad de los automovilistas, por lo que la ciudadanía debe ser paciente.

En distintas zonas fueron instalados reductores de velocidad durante el transcurso de este año, para evitar accidentes por exceso.