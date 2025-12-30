Tras más de 100 años, familias cajemenses recibirán certeza jurídica

Tras más de 100 años de convertirse en una zona habitada de manera irregular, el costado derecho de la vía de ferrocarril será regularizado para que las familias que ahí residen actualmente puedan contar con las respectivas escrituras de sus viviendas, con lo cual se les dará certeza jurídica.

La síndica municipal, Josefina Leyva González, explicó que esto será posible gracias a un convenio que se hizo con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus). Asimismo, aclaró que se contempla a cientos de familias, tanto a las que habitan en la colonia Benito Juárez, así como a las que residen en Esperanza y la colonia como Chorizo de la Vera-Cruz, todas ellas situadas a un costado de las vías.

"Gracias a la relación que existe por parte del Gobierno Municipal con las dependencias federales, sumado a los resultados y a las gestiones que realiza el presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque, se llevó a cabo la autorización en Cabildo del convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para llevar a cabo el programa de regularización de vivienda, correspondientes a las colonias que habitan a un costado del derecho de vía del ferrocarril, con el que se verán beneficiadas cientos de familias que no cuentan con escrituras de sus viviendas", dijo.

Cabe señalar que, durante el transcurso de este año, Sindicatura Municipal llevó el programa de Escrituración de Vivienda a distintas colonias, para dar certeza jurídica a familias que no contaban con títulos de sus propiedades.

Sindicatura Municipal reiteró su compromiso de seguir llevando el programa de Escrituración de Vivienda a más comunidades.