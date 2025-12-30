Seminario de Ciudad Obregón ya tiene fecha para Encuentro Deportivo 2026

El Seminario de Ciudad Obregón dio a conocer que ya cuenta con una fecha para llevar a cabo el Encuentro Deportivo 2026, evento que se realiza año con año, con el objetivo de reunir en sana convivencia a jóvenes de las distintas zonas de la Diócesis de Ciudad Obregón para que conozcan las instalaciones y vivan momentos de reflexión con Dios.

El Seminario estableció que será el día 15 de febrero del siguiente año cuando tendrá lugar este encuentro y realizó un llamado a las personas interesadas por medio de sus redes sociales oficiales, para que se preparen con anticipación, pues hay algunos requerimientos que se piden, como llevar ropa deportiva, Biblia, y haber concluido el bachillerato.

Entre las actividades que se llevan a cabo durante el Encuentro Deportivo, destacan torneos de voleibol, basquetbol, futbol y ajedrez, además de que suele realizarse un rally, entre otras dinámicas que son tanto para varones como para mujeres.

Las personas que deseen participar este año deben permanecer atentas a la página de Facebook Seminario de Ciudad Obregón, pues por medio de ella se darán indicaciones y se dará a conocer cuándo abrirá el registro oficial para ser parte de los distintos torneos que se realicen durante esta edición.

En ediciones anteriores han llegado a participar más de mil 200 personas en las distintas actividades que integran este encuentro, por lo que este año se espera tener una buena respuesta a la convocatoria.