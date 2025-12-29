Confusión provocó largas filas en UMAE Ciudad Obregón

  • 24° C
Ciudad Obregón

Se resolvió la situación con cada uno de los derechohabientes que acudieron el pasado viernes

Dic. 29, 2025
Por una confusión, generada al parecer a partir de publicaciones en redes sociales en relación con una fecha límite para obtener citas médicas de especialidad para el año próximo, el pasado viernes 26 de diciembre se registró una aglomeración extraordinaria de personas en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, lo que no debió ocurrir; sin embargo, de inmediato se puso en marcha un protocolo y se resolvió la situación a cada uno de los pacientes correspondientes a dicha unidad, reveló la directora, Elizabeth Medina.

En entrevista, expresó que ese día estuvieron haciendo largas filas muchos derechohabientes de Sonora y Sinaloa, algunos con bastón y otras con problemas fuertes de la vista, haciendo fila, incluso adultos mayores, que acudieron ante el temor de quedarse sin sus citas, solicitando algunas de tipo subsecuente, pero también de primera vez, cuando no es la manera correcta para solicitarlas.

En esa fila estuvieron, confundidas, también algunas personas que solicitaban citas para el Hospital General Regional número 1, a quienes se les brindó la información para hacer sus trámites de la forma correspondiente, expuso.

Mencionó que las citas no se terminan y se seguirán otorgando durante el año; las subsecuentes se seguirán dando de acuerdo con la decisión del médico especialista, por la respectiva necesidad y la disponibilidad de las mismas.

Y las de primera vez, las genera el médico familiar en la respectiva unidad médica en la que normalmente consulta el ciudadano, afirmó la entrevistada.

El viernes, luego de que se registrara la aglomeración de ciudadanos, se requirió aproximadamente una hora y media para resolver la problemática y todos quienes estuvieron ese día se fueron con sus citas, expuso.

PERSONAS MAYORES NO REQUIEREN ACUDIR

Las personas adultas mayores o con alguna discapacidad no hay necesidad que acudan a la UMAE a solicitar sus citas subsecuentes, y en su lugar puede ir cualquier familiar llevando su documentación; asimismo las pueden tramitar a los correos electrónicos marisol.cruz@imss.gob.mx y maria.sanchezqu@imss.gob.mx de manera que no tengan que ir personalmente.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

