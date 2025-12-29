Siguen sin cumplir con Ley Silla para guardias de seguridad

A 15 días de haber entrado en vigor la Ley Silla, los guardias de seguridad siguen sin contar con este derecho que está plasmado en la normatividad laboral, pues se observa que, tanto en centros comerciales como en instituciones de salud, continúan a la espera de que se disponga de dicho mueble para permitir el descanso durante las, a veces, extenuantes jornadas de trabajo, indicó Claudio Huidobro Cárdenas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM mencionó que en algunas plazas y centros comerciales del estado de Sonora, así como en el IMSS y el ISSSTE, entre otras instituciones relacionadas con la salud, los guardias deben permanecer, normalmente durante todas las horas de su turno, de pie, salvo aquellos que son comisionados de momento a la recepción, que es donde generalmente existe un escritorio o mostrador, donde sí se cuenta con alguna silla o banca.

También ocurre lo mismo con los vigilantes que laboran en estaciones gasolineras y plantas maquiladoras, donde sólo algunos tienen un lugar donde sentarse, y en el caso de los llamados "rondineros", que laboran en industrias o empresas de diversos tipos y que tienen que hacer recorridos por el exterior de estos sitios, comentó.

Recordó que, una vez aprobada la llamada Ley Silla en el Congreso de la Unión, se dieron 180 días de plazo para su cumplimiento, de manera que en ese lapso las empresas pudieran hacer el estudio correspondiente para determinar las necesidades específicas y con ello ver el tipo exacto de silla o asiento más adecuado para cada uno de los casos.

Huidobro Cárdenas hizo el llamado a los guardias de seguridad que aún no cuentan con dicho mueble, para que pongan la denuncia correspondiente ante la instancia laboral competente, y a partir de ello se efectúen revisiones a las empresas en los sitios de trabajo y se comiencen a aplicar las sanciones que contemple dicha Ley.