  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Siguen sin cumplir con Ley Silla para guardias de seguridad

Entró en vigor el 14 de diciembre; incumplen en centros comerciales, instituciones de salud y dependencias de gobierno: Huidobro

Dic. 29, 2025
Siguen sin cumplir con Ley Silla para guardias de seguridad

A 15 días de haber entrado en vigor la Ley Silla, los guardias de seguridad siguen sin contar con este derecho que está plasmado en la normatividad laboral, pues se observa que, tanto en centros comerciales como en instituciones de salud, continúan a la espera de que se disponga de dicho mueble para permitir el descanso durante las, a veces, extenuantes jornadas de trabajo, indicó Claudio Huidobro Cárdenas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM mencionó que en algunas plazas y centros comerciales del estado de Sonora, así como en el IMSS y el ISSSTE, entre otras instituciones relacionadas con la salud, los guardias deben permanecer, normalmente durante todas las horas de su turno, de pie, salvo aquellos que son comisionados de momento a la recepción, que es donde generalmente existe un escritorio o mostrador, donde sí se cuenta con alguna silla o banca.

También ocurre lo mismo con los vigilantes que laboran en estaciones gasolineras y plantas maquiladoras, donde sólo algunos tienen un lugar donde sentarse, y en el caso de los llamados "rondineros", que laboran en industrias o empresas de diversos tipos y que tienen que hacer recorridos por el exterior de estos sitios, comentó.

Recordó que, una vez aprobada la llamada Ley Silla en el Congreso de la Unión, se dieron 180 días de plazo para su cumplimiento, de manera que en ese lapso las empresas pudieran hacer el estudio correspondiente para determinar las necesidades específicas y con ello ver el tipo exacto de silla o asiento más adecuado para cada uno de los casos.

Huidobro Cárdenas hizo el llamado a los guardias de seguridad que aún no cuentan con dicho mueble, para que pongan la denuncia correspondiente ante la instancia laboral competente, y a partir de ello se efectúen revisiones a las empresas en los sitios de trabajo y se comiencen a aplicar las sanciones que contemple dicha Ley.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Esperan afluencia extraordinaria en Mercadito Unión
Ciudad Obregón

Esperan afluencia extraordinaria en Mercadito Unión

Diciembre 29, 2025

Previo a la Navidad se incrementó la cantidad de compradores; se prevé nuevo aumento por compras para cena de Año Nuevo: Esquer

Lotería Nacional se prepara para último sorteo del año: Sonora ha sido un estado con suerte
Ciudad Obregón

Lotería Nacional se prepara para último sorteo del año: Sonora ha sido un estado con suerte

Diciembre 29, 2025

Los sonorenses han tenido suerte a lo largo de este año y se invitó a que participen para el cierre del 2025

Persisten banquetas saturadas en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Persisten banquetas saturadas en Ciudad Obregón

Diciembre 29, 2025

Electrodomésticos, materiales de construcción y colchones son algunos objetos que complican el paso por las aceras