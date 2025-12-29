  • 24° C
Esperan afluencia extraordinaria en Mercadito Unión

Previo a la Navidad se incrementó la cantidad de compradores; se prevé nuevo aumento por compras para cena de Año Nuevo: Esquer

Dic. 29, 2025
A partir de este martes 30 y miércoles 31 de diciembre, se espera una afluencia extraordinaria de ciudadanos a los diversos comercios establecidos en el Mercadito Unión, con motivo de los preparativos para la cena de Año Nuevo, expresó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del centro comercial hizo saber que, dado que la vocación del Mercadito está enfocada hacia la comercialización de los alimentos que forman parte de la canasta básica, los días anteriores al 24 de diciembre y aún ese día, se tuvo un movimiento extraordinario de familias que acudieron a efectuar sus compras de carnes, frutas y verduras, especias, dulces y desechables entre otras cosas, utilizadas para la celebración de la Nochebuena.

Para este martes y miércoles, dijo, se espera que los ciudadanos comiencen a acudir desde las 5:00 de la mañana, cuando ya están abiertos la mayoría de locales como fruterías y carnicerías, para cerrar aproximadamente a las 19:00 horas.

La confianza de las familias, que desde su fundación ha perdurado, es que en el Mercadito Unión los productos son en su mayoría frescos y del día, además de tener un estricto control de calidad; además, por la variedad de comercios, se pueden encontrar de distintos precios acordes a la necesidad de cada persona, afirmó Esquer Duarte.

En las 17 carnicerías existentes, el cliente puede encontrar carnes clasificadas y regionales; asimismo, hay quienes manejan producto congelado, y para la preparación de las comidas habituales de las actuales fechas, hay también negocios que manejan granos, semillas, frutos secos, chiles y especias, agregó.

Para concluir, recordó que, al igual que el pasado 25 de diciembre, el 1 de enero el Mercadito permanecerá cerrado, siendo estos los únicos dos días en el año que no se labora.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

