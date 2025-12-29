  • 24° C
Lotería Nacional se prepara para último sorteo del año: Sonora ha sido un estado con suerte

Los sonorenses han tenido suerte a lo largo de este año y se invitó a que participen para el cierre del 2025

Dic. 29, 2025
El sorteo de año nuevo se llevará a cabo la noche del 31 de diciembre y los cachitos se encuentran a la venta
El sorteo de año nuevo se llevará a cabo la noche del 31 de diciembre y los cachitos se encuentran a la venta

Luego que la suerte estuviera con Sonora y cayeran más de 20 premios importantes de la Lotería Nacional en el año, este miércoles la institución cerrará telones con el "Sorteo Magno de Año Nuevo" con un premio mayor de 78 millones de pesos en tres series.

José Ramón Becheret Barraza, gerente de la institución en Sonora, dijo que tan solo en Hermosillo cayeron 14 premios de los diferentes sorteos de la Lotería Nacional; aunque a lo largo del 2025 la suerte no fue exclusiva de la capital, sino que alcanzó también a municipios como Cajeme, Navojoa, Nogales y Huatabampo.

Detalles y premios del Sorteo Magno de Año Nuevo

El cachito para el Sorteo Magno de Año Nuevo todavía está a la venta en los diferentes puntos y tiene un costo de 120 pesos, en el cual, de acuerdo a información de la Lotería Nacional, cada boleto tiene cinco oportunidades de ganar.

El premio mayor del sorteo es de 78 millones de pesos en tres series, lo que significa que cada una de ellas se lleva 26 millones de pesos o un millón 300 mil pesos por cachito.

Además se tendrán otros premios que van de los 2.5 millones a los 12 mil pesos, en un total de 60 mil números que estarán disponibles a la venta para quienes quieran probar suerte a finales de este año.

En el 2025 se repartieron millones de pesos con Premios Mayores, segundos lugares, entre otros, que cayeron en los municipios de Sonora, por lo que este último sorteo también pudiera traer consigo suerte para la comunidad sonorense, prosiguió.   

"El llamado es a que cierren el año con mucha suerte y que sigan jugando los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional, el miércoles tenemos el último sorteo del año 2025 y aquí puede estar su suerte".

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


