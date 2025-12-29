Atracción de inversiones y obras, prioridades para 2026 en Cajeme

Entre las prioridades para este 2026 en Cajeme, regidores destacaron la atracción de inversiones y la mejora de la infraestructura, pues son claves para el desarrollo económico del municipio; el edil, Armando Alcalá, dijo considerar fundamental que sigan las gestiones presupuestales con este fin y que haya un seguimiento a cada obra que se ponga en marcha.

"Creo que hay que reforzar el tema de la inversión y de la obra pública, en Cabildo he pedido al presidente Javier Lamarque que no dejemos las gestiones para el mejoramiento de las calles, reparación de drenajes y mejora de áreas deportivas. Ojalá que mejoremos las condiciones de infraestructura de desarrollo urbano para que venga más inversión. En este momento hay 2 naves que se encuentran precisamente en proceso de construcción, pero hace falta mucho más y obviamente también con relación al sector primario, que de alguna manera ha estado más golpeado en todo lo que va el año en ese sentido", dijo.

Dijo confiar en que se conseguirán recursos adicionales por parte de los otros niveles de gobierno.

"Vemos un presupuesto 2026 que quisiéramos ver con mayor cantidad de dinero, mientras que el presupuesto de ingresos y egresos no incrementan con respecto al del 2025, hay algunos temas que deben de seguir mejorando", comentó.

Por su parte, la regidora Adriana Torres de la Huerta coincidió en que deben seguir las gestiones, y destacó la importancia de que haya un seguimiento puntual a las obras que se realizarán con recursos propios, créditos y presupuesto extraordinario.

"Hay distintos compromisos que se hicieron con el Presupuesto de Egresos. Nos pasaron cuáles son las obras que realizarán por parte de Oomapasc y Desarrollo Urbano, con recursos propios y con crédito, le daremos seguimiento puntual. Hay que ver en que se aplican esos 600 millones de pesos que el alcalde Javier Lamarque gestiona, ante el gobierno federal como estatal, que implican principalmente a la colonia Benito Juárez", mencionó.

Más de 200 millones de pesos se aplicarán a la mejora de infraestructura, incluida la hidrosanitaria.