  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Buscan iniciar el 2026 con una ciudad más limpia

Jalo por Obregón invita a participar en jornada simultánea este 30 de diciembre

Dic. 29, 2025
Buscan iniciar el 2026 con una ciudad más limpia

Comenzar el año 2026 con una ciudad más limpia busca la asociación Jalo por Obregón, por lo que siguen las jornadas en las distintas colonias durante los últimos días del 2025; este 30 de diciembre se convoca a vecinos de la colonia Casa Blanca para que participen en una limpieza simultánea.

"Los invitamos a sumarnos a una limpieza simultánea, cada quien, limpiando el frente de su casa al mismo tiempo, para empezar el Año Nuevo con un entorno más limpio y agradable para todos", dio a conocer la organización, la cual ha implementado distintas acciones a lo largo del año para mejorar la imagen del municipio y cuidar el medio ambiente.

Se convoca a los residentes para que la dinámica se lleve a cabo a partir de las 9:00 horas y culmine aproximadamente a mediodía. Asimismo, Jalo por Obregón destacó que ese día aún se contará con el servicio de recolección de basura, el cual será suspendido durante las fiestas de fin de año, por lo que invitó a los vecinos a deshacerse de todas aquellas cosas que ya no sirvan.

Cabe señalar que la asociación también ha realizado distintas jornadas de reciclaje en el Parque Los Pioneros durante este 2025, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente, a la vez que se apoya a alguna institución asistencial con lo recolectado.

Asimismo, se han rescatado espacios púbicos que se encontraban descuidados, como el caso del bulevar Ignacio Ramírez, donde se aplicó pintura y se realizó limpieza.

La limpieza de los patios y porches contribuye a la mitigación de riesgos en relación a distintas enfermedades, como el dengue o rickettsia.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Sigue requiriendo apoyo la niña Fátima
Ciudad Obregón

Sigue requiriendo apoyo la niña Fátima

Diciembre 29, 2025

Debe tener seguimiento de por vida después de su cirugía de corazón; recientemente tuvo emergencia médica

Requiere Marte R. Gómez y Tobarito un panteón
Ciudad Obregón

Requiere Marte R. Gómez y Tobarito un panteón

Diciembre 29, 2025

Desde su fundación en la década de 1940 se ha planteado esa necesidad; vecinos organizados seguirán impulsando que hay reserva territorial para ello

Hoteles para perros, opción para vacaciones
Ciudad Obregón

Hoteles para perros, opción para vacaciones

Diciembre 29, 2025

Cuando las familias tienen que salir de la ciudad y no cuentan con un sitio seguro donde dejar a sus mascotas, hay opciones de alojamiento