Cajemenses siguen a la espera de que se pavimenten callejones

Residentes de algunos callejones del centro de Ciudad Obregón siguen a la espera de que la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos atienda el mal estado en el que se encuentran, principalmente por la falta de carpeta asfáltica a causa de que fueron descuidados durante años.

Este año se logró avanzar con la aplicación de carpeta asfáltica en algunos callejones, como lo es el caso del callejón República de Brasil, en el tramo que comprende de la calle Hidalgo a la Guerrero. Sin embargo, hay otros que siguen pendientes, como el República de Costa Rica.

En el tramo que comprende de la calle Ignacio Zaragoza a la Hermenegildo Galeana se pueden observar distintos baches que se han formado en el pavimento, los cuales han sido rellenados con escombro triturado por los mismos habitantes de la zona, quienes buscan mitigar con estas acciones el impacto de los autos en los hoyancos.

Uno de los puntos más críticos es la intersección de este callejón con la calle Zaragoza, pues se ha vuelto intransitable por el deteriorado estado en el que se encuentra.

Otro callejón que requiere de adecuaciones el República de Bolivia, principalmente entre No Reelección y Guerrero, pues frecuentemente se pueden observar fugas de agua, situación que empeora en temporada de lluvias.

Al respecto, Gerardo Sastré Iriarte, titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, mencionó que se trabaja en coordinación con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), pues no se puede intervenir con asfalto si no se hacen reparaciones a la infraestructura sanitaria previamente.

Además, los mismos ciudadanos empeoran la situación al arrojar basura a los callejones.