  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Cajemenses siguen a la espera de que se pavimenten callejones

Este año se avanzó con la aplicación de asfalto en algunos de ellos, pero otros se encuentran pendientes de ser atendidos

Dic. 29, 2025
Cajemenses siguen a la espera de que se pavimenten callejones

Residentes de algunos callejones del centro de Ciudad Obregón siguen a la espera de que la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos atienda el mal estado en el que se encuentran, principalmente por la falta de carpeta asfáltica a causa de que fueron descuidados durante años.

Este año se logró avanzar con la aplicación de carpeta asfáltica en algunos callejones, como lo es el caso del callejón República de Brasil, en el tramo que comprende de la calle Hidalgo a la Guerrero. Sin embargo, hay otros que siguen pendientes, como el República de Costa Rica.

En el tramo que comprende de la calle Ignacio Zaragoza a la Hermenegildo Galeana se pueden observar distintos baches que se han formado en el pavimento, los cuales han sido rellenados con escombro triturado por los mismos habitantes de la zona, quienes buscan mitigar con estas acciones el impacto de los autos en los hoyancos.

Uno de los puntos más críticos es la intersección de este callejón con la calle Zaragoza, pues se ha vuelto intransitable por el deteriorado estado en el que se encuentra.

Otro callejón que requiere de adecuaciones el República de Bolivia, principalmente entre No Reelección y Guerrero, pues frecuentemente se pueden observar fugas de agua, situación que empeora en temporada de lluvias.

Al respecto, Gerardo Sastré Iriarte, titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, mencionó que se trabaja en coordinación con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), pues no se puede intervenir con asfalto si no se hacen reparaciones a la infraestructura sanitaria previamente.

Además, los mismos ciudadanos empeoran la situación al arrojar basura a los callejones.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Persisten banquetas saturadas en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Persisten banquetas saturadas en Ciudad Obregón

Diciembre 29, 2025

Electrodomésticos, materiales de construcción y colchones son algunos objetos que complican el paso por las aceras

Atracción de inversiones y obras, prioridades para 2026
Ciudad Obregón

Atracción de inversiones y obras, prioridades para 2026

Diciembre 29, 2025

Regidores de Cajeme destacan que debe seguir el rescate de la infraestructura del municipio, para impulsar su desarrollo económico cada vez más

Buscan iniciar el 2026 con una ciudad más limpia
Ciudad Obregón

Buscan iniciar el 2026 con una ciudad más limpia

Diciembre 29, 2025

Jalo por Obregón invita a participar en jornada simultánea este 30 de diciembre