Quieren resolver problemas en primaria de la colonia Cajeme

En busca de brindar una mejor atención a los niños de la primaria Acamapichtli en la colonia Cajeme, se realizan gestiones para obtener recursos que permitan cambiar las lámparas de diferentes salones y para reparar los baños y lavamanos de la escuela, ya que la sociedad de padres no puede costear todo el proyecto, informó Cluaida Lizeth Morales.

La directora del plantel explicó que ya se hizo el reporte ante la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y se está a la espera de una respuesta, ya que el salón queda con muy poca iluminación y afecta la vista de los niños.

"La escuela siempre ha tenido necesidades, por ejemplo ahorita tenemos salones que les faltan lámparas, la maestra nos dice que no tenemos mucha luz y es lo que estamos haciendo ahorita, gestionando con secretaría o con la sociedad de padres a ver si podemos solventarlo".

Estado actual de baños y lavamanos en la primaria Acamapichtli

A la par con el tema de las lámparas, los lavamos y baños en el plantel se encuentran en mal estado e incluso se vieron en la necesidad de cerrar dos en el área de niñas debido a que dejaron de funcionar.

"Tenemos los lavamanos que no están funcionando, los niños usan los de afuera, pero los que están en los baños tenemos rato que reportamos a secretaría y no ha habido apoyo, hay baños de las niñas que no están en condiciones".

Recordó que el año pasado se invirtieron cuatro mil pesos en los lavamanos, pero el problema persistió debido a que se requiere abrir para buscar una solución a fondo que permita su funcionamiento más prolongado, además que se tienen años solicitando la reparación completa de los baños, pero no se ha logrado.

"Nunca ha habido una reparación completa, siento que los baños sí necesitan una buena inversión, en lo general lo que podemos como sociedad de padres, pero hace falta el tema de las tazas, que no sirve un baño, por ejemplo ahorita son dos que tenemos cerrados".