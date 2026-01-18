  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 18 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Quieren resolver problemas en primaria de la colonia Cajeme

Se han hecho diferentes reportes ante la autoridad educativa, pero no se ha logrado una solución

Ene. 18, 2026
Son alrededor de 350 estudiantes que están inscritos en esa primaria y quienes se ven afectados por la falta de lavamanos, baños descompuestos y problemas de alumbrado
Son alrededor de 350 estudiantes que están inscritos en esa primaria y quienes se ven afectados por la falta de lavamanos, baños descompuestos y problemas de alumbrado

En busca de brindar una mejor atención a los niños de la primaria Acamapichtli en la colonia Cajeme, se realizan gestiones para obtener recursos que permitan cambiar las lámparas de diferentes salones y para reparar los baños y lavamanos de la escuela, ya que la sociedad de padres no puede costear todo el proyecto, informó Cluaida Lizeth Morales.

La directora del plantel explicó que ya se hizo el reporte ante la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y se está a la espera de una respuesta, ya que el salón queda con muy poca iluminación y afecta la vista de los niños.

"La escuela siempre ha tenido necesidades, por ejemplo ahorita tenemos salones que les faltan lámparas, la maestra nos dice que no tenemos mucha luz y es lo que estamos haciendo ahorita, gestionando con secretaría o con la sociedad de padres a ver si podemos solventarlo".

imagen-cuerpo

Estado actual de baños y lavamanos en la primaria Acamapichtli

A la par con el tema de las lámparas, los lavamos y baños en el plantel se encuentran en mal estado e incluso se vieron en la necesidad de cerrar dos en el área de niñas debido a que dejaron de funcionar.

"Tenemos los lavamanos que no están funcionando, los niños usan los de afuera, pero los que están en los baños tenemos rato que reportamos a secretaría y no ha habido apoyo, hay baños de las niñas que no están en condiciones".

Recordó que el año pasado se invirtieron cuatro mil pesos en los lavamanos, pero el problema persistió debido a que se requiere abrir para buscar una solución a fondo que permita su funcionamiento más prolongado, además que se tienen años solicitando la reparación completa de los baños, pero no se ha logrado.

"Nunca ha habido una reparación completa, siento que los baños sí necesitan una buena inversión, en lo general lo que podemos como sociedad de padres, pero hace falta el tema de las tazas, que no sirve un baño, por ejemplo ahorita son dos que tenemos cerrados".

imagen-cuerpo
Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Sonora tiene potencial en turismo y gastronomía
Ciudad Obregón

Sonora tiene potencial en turismo y gastronomía

Enero 18, 2026

El turismo y gastronomía son importantes tractores en Sonora que pueden ser explotados

INE visitará universidades de Cajeme para inscribir a jóvenes
Ciudad Obregón

INE visitará universidades de Cajeme para inscribir a jóvenes

Enero 18, 2026

Se realizará este proceso de credencialización para que los jóvenes que recién cumplieron 18 años puedan inscribirse

Jalo por Obregón contribuirá al Parque Gratitud
Ciudad Obregón

Jalo por Obregón contribuirá al Parque Gratitud

Enero 17, 2026

Destinará lo que recaude de sus jornadas de reciclaje de este mes