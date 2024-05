Quieren evitar otra tragedia en El Sahuaro

Un llamado a las autoridades municipales, hacen algunos habitantes del asentamiento El Sahuaro, para que éstas tomen acciones y eviten que haya más incendios en la zona, como el que se presentó la semana pasada, ya que hay personas que usan los solares como almacenes de productos flamables.

Ayer, distintas vecinas sostuvieron una reunión entre ellas para analizar la situación. La vocera del grupo, Clara Luz Ramírez Pérez, dio a conocer que existen dueños de algunos lotes que no habitan en ellos, pero los usan para acumular tarimas. Asimismo, permiten el ingreso de malvivientes, quienes queman llantas y basura de manera descontrolada, poniendo en riesgo a las familias.

"Esta colonia es muy humilde, con mucho esfuerzo estamos haciendo nuestras casas y lo que queremos es que se tomen acciones por parte de las autoridades porque hay personas que son dueñas de algunos solares, pero no habitan en ellos. Los usan como almacenes y permiten que ingresen malvivientes, los cuales queman basura, así como llantas, y aumentan el riesgo de que el fuego se extienda. No es la primera vez y ya hemos hablado con ellos, pero no hacen caso" explicó.

Hicieron un llamado directo a Protección Civil Municipal y a las autoridades correspondientes, para que visiten la invasión y tomen nota de la situación que se vive.

Detalló que estos lotes se ubican en la calle Las Bocas Miramar, entre Versalles y Miramar, zona en la que la semana pasada se registró el incendio de una vivienda. A causa de este suceso, Sandra Jaimea perdió su casa.

"Perder una casa no es cualquier cosa y, en mi caso, no puedo arriesgarme a levantarla con tanto esfuerzo, para que vuelva a haber un accidente por este tipo de descuidos, de almacenamientos y de irresponsabilidad. Pedimos que se nos atienda, por favor, es un peligro tanto para esas personas como para todas las personas que habitamos aquí. Esto no nos permite dormir, la verdad", comentó.

Explicó que la sociedad ha apoyado su causa por medio de donativos, al igual que DIF Cajeme. Sin embargo, dio a conocer que requiere de cobertores gruesos y una cama, pues duerme a la intemperie, por lo que se ve afectada por el frío en las noches. Personas interesadas en ayudarla pueden comunicarse al número de teléfono 6442516230.

Habitantes de este sector también pidieron que haya patrullaje de vigilancia, pues estos se dejaron de hacer desde hace algún tiempo