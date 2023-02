Quieren demostrar que voto se respeta

El dirigente del albiazul municipal dijo que ellos no están promoviendo las marchas, sino que éstas han surgido desde la sociedad civil, pero el partido se sumará el próximo domingo.

"Son marchas ciudadanas son convocadas por la ciudadanía, por los organismos no gubernamentales, el PAN como partido se va a sumar a esas marchas, nosotros no vamos a convocar, nosotros no las estamos promoviendo, pero sí como partido y preocupados por la situación de México y estando siempre a favor de que el voto se respete, el voto ciudadano y la voluntad se respete, nosotros nos sumamos", añadió.

Señaló que la ciudadanía tiene claro qué es lo que quiere y en este caso es que el INE prevalezca para cuidar el voto ciudadano.

"En este caso la ciudadanía quiere que el INE sigua prevaleciendo, quiere que el INE siga actuando libremente, siga teniendo autonomía y siga cuidando y protegiendo el voto y la voluntad ciudadana".

Con respecto a la sentencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el dirigente del PAN en Cajeme se abstuvo de comentarios, aunque el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del albiazul, Marko Cortés, deslindó al partido y argumentó que el exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón nunca fue militante de la organización política.