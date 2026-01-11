  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 11 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Quieren dar alternativas a movilidad en el centro de Obregón

Los taxistas afirman que el banco del centro afectará la operatividad y quisieran haber sido consultados

Ene. 11, 2026
Diferentes actores del gremio del transporte buscan conocer lo que dice el plan de movilidad al asegurar que no fueron convocados
Diferentes actores del gremio del transporte buscan conocer lo que dice el plan de movilidad al asegurar que no fueron convocados

Taxistas del centro lamentaron no haber sido consultados para el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cajeme, sobre todo porque el nuevo banco que se construye en la calle 5 de febrero y Zaragoza modificará la actividad del gremio en el centro de Obregón y pudieron haberse propuesto alternativas durante las consultas de ese documento, afirmó Adolfo Castillo Arias.

El delegado del transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) reveló que sostuvo pláticas con la persona encargada de la obra del banco y se pintará una franja roja que afectará tanto a los automovilistas como a los taxistas que operan en ese sector. 

"El detalle está aquí que va a ser un edificio que va a ser banco y estamos estorbando porque el banco tiene sus protocolos y creo que el municipio va a pintar las franjas rojas, pero más de lo debido, obstruyendo el movimiento de los automovilistas y a los propios taxistas que estamos prestando el servicio de ruleteros aquí en la calle 5 de febrero y Zaragoza".

imagen-cuerpo

Reacciones y solicitudes del gremio de taxistas

Arias Castillo dijo que son entre 25 y 30 taxistas se verán afectados por la franja roja, por lo que ya se metió la solicitud al instituto de movilidad, tránsito municipal y la Canaco Obregón para buscar alternativas en donde puedan estacionarse, sin embargo, no han tenido respuesta.

Hasta el momento, los operadores han cumplido con el pago de sus impuestos, prosiguió el dirigente del gremio, por lo que consideró que deberían de tener voz y voto en lo que refiere a la movilidad dentro del centro de Obregón.

"Nosotros figuramos porque pagamos impuestos, entonces por ende y por lógica tenemos derecho a saber cómo se está manejando la situación dentro del palacio y dentro de cabildo para tener voz y voto".

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Mañana regresan a las aulas en Cajeme
Ciudad Obregón

Mañana regresan a las aulas en Cajeme

Enero 11, 2026

Se espera un día tranquilo en las escuelas de nivel básico del municipio después de las vacaciones

Diócesis de Ciudad Obregón se prepara para Megamisión 2026
Ciudad Obregón

Diócesis de Ciudad Obregón se prepara para Megamisión 2026

Enero 10, 2026

Todos los bautizados se encuentran invitados a participar, predicando tanto en las calles como por redes sociales

Estudiantes normalistas apoyan a escuelas en Cajeme
Ciudad Obregón

Estudiantes normalistas apoyan a escuelas en Cajeme

Enero 10, 2026

Respaldan cuando hace falta algún maestro en las escuelas para que los niños no se queden sin clases