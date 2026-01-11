Quieren dar alternativas a movilidad en el centro de Obregón

Taxistas del centro lamentaron no haber sido consultados para el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cajeme, sobre todo porque el nuevo banco que se construye en la calle 5 de febrero y Zaragoza modificará la actividad del gremio en el centro de Obregón y pudieron haberse propuesto alternativas durante las consultas de ese documento, afirmó Adolfo Castillo Arias.

El delegado del transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) reveló que sostuvo pláticas con la persona encargada de la obra del banco y se pintará una franja roja que afectará tanto a los automovilistas como a los taxistas que operan en ese sector.

"El detalle está aquí que va a ser un edificio que va a ser banco y estamos estorbando porque el banco tiene sus protocolos y creo que el municipio va a pintar las franjas rojas, pero más de lo debido, obstruyendo el movimiento de los automovilistas y a los propios taxistas que estamos prestando el servicio de ruleteros aquí en la calle 5 de febrero y Zaragoza".

Reacciones y solicitudes del gremio de taxistas

Arias Castillo dijo que son entre 25 y 30 taxistas se verán afectados por la franja roja, por lo que ya se metió la solicitud al instituto de movilidad, tránsito municipal y la Canaco Obregón para buscar alternativas en donde puedan estacionarse, sin embargo, no han tenido respuesta.

Hasta el momento, los operadores han cumplido con el pago de sus impuestos, prosiguió el dirigente del gremio, por lo que consideró que deberían de tener voz y voto en lo que refiere a la movilidad dentro del centro de Obregón.

"Nosotros figuramos porque pagamos impuestos, entonces por ende y por lógica tenemos derecho a saber cómo se está manejando la situación dentro del palacio y dentro de cabildo para tener voz y voto".