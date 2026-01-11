Mañana regresan a las aulas en Cajeme

Este lunes las aulas vuelven a la vida con el regreso a clases de cerca de 70 mil alumnos de nivel básico en Cajeme luego de tres semanas de vacaciones de Navidad y se espera que el día transcurra sin problemas, luego que los maestros no reportaran daños a los planteles del taller intensivo docente.

De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), los niños regresan este día a clases para completar el ciclo escolar con miras a terminarlo en julio.

Durante el periodo vacacional, padres de familia, autoridades escolares, corporaciones de seguridad, vecinos y docentes participaron en la vigilancia de los planteles educativos para evitar que se reportaran casos de robo o vandalismo.

Medidas de seguridad y recomendaciones para el ciclo escolar

En ese sentido, se espera que este día se retomen con normalidad los cerca de 500 planteles educativos que hay en el municipio y cualquier situación que surja se reportaría oportunamente ante las autoridades de la SEC.

El año pasado en estas fechas se tuvo saldo blanco durante el regreso, sobre todo porque el periodo vacacional es más corto que en el verano y los planteles educativos pasan menos tiempo solos.

Con los planteles listos, las autoridades académicas recomendaron a los padres de familia abrigar bien a los niños para que puedan hacer frente a las bajas temperaturas que tradicionalmente se registran durante enero y que esta semana las mínimas oscilarían en Cajeme entre los 9 y 10 grados centígrados.