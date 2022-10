Quiere cobrar Capufe derecho de vía: Canaco

Un impuesto de derecho de vía es lo que quiere cobrar Caminos y Puentes Federales (Capufe) a cuatro negocios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio(Canaco), ubicados desde hace años sobre la carretera federal al sur de la ciudad, denunció el vicepresidente de ese organismo empresarial, Gustavo Cárdenas. Los afiliados recibieron cartas a finales de septiembre en las que se incluye un cuestionario que deberán llenar para detallar el giro e ingresos del negocio, por lo que hizo un llamado a Capufepara que desista de esta cobranza. "Creo que no se vale, creo que ya pagamos suficientes impuestos, no creo conveniente que a las personas que tienen instalado desde hace muchos años ahora quieran venir a cobrarles un impuesto más por derecho de vía, no creo que sea justo por la situación por la que todos pasamos", dijo. Lamentó que la dependencia federal tome esas medidas, sobre todo porque la carretera ya se pagó con los impuestos, además que no se garantiza un libre tránsito a quienes atraviesan la región, al no contar con rúas federales alternas, sino con caminos vecinales del Estado. Este tipo de cargas fiscales sólo golpean la economía del comercio, agregó, además que desmotiva a los comerciantes informales para pasarse a la formalidad, ya que estos últimos no pagan impuestos. Ante esto, la Canaco ya buscó asesoría legal para conocer si procede o no este cobro. El monto no se ha dado a conocer, aunque existe la inquietud que se puedan tomar los resultados de las encuestas que realizan a los comerciantes para fijar la cantidad a cobrar. Los negocios que se encuentran a la salida norte no han sido notificados de este impuesto