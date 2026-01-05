Quedan en Sonora cerca de 20 mil autos "chocolate"

Luego de que el primer día de 2026 fuera cancelado el decreto de regularización de autos "chocolate" en el país, en el estado de Sonora quedaron cenca de 20 mil de estas unidades sin ser registradas para dar certeza a su propiedad, unidades que en su mayoría circulan por las calles y a las que se debe dar alguna solución, estimó Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de Sippafa A.C hizo saber, por otra parte, que hasta ahora no se sabe que haya dado alguna orden a la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) para realizar decomisos de estas unidades, pues sería la instancia encargada de efectuar operativos relacionados con el tema.

Dijo que se ha venido manejando la especie relativa a que el gobierno federal pudiera anunciar la posibilidad de hacer la importación definitiva de los vehículos ya internados al país, trámite que sería a través de una agencia aduanal, aunque sería más caro pues conllevaría el pago de honorarios de la agencia, que es una empresa privada.

El Departamento de Aduanas e México sería quien module el trámite; es decir, la instancia que dé el visto bueno para la importación del vehículo, mencionó.

Cuando originalmente se habló de que se pondría en marcha el proceso de regularización, se contemplaba que en ello participaran las agencias aduanales; sin embargo, como estaban cobrando tarifas muy altas, se decidió que el trámite se hiciera de manera directa por el poseedor a través del Registro Público Vehicular (Repuve) en cada uno de los estados; por ello se hace el llamado al gobierno federal a conminar a las agencias aduanales a bajar sus tarifas para hacerlas más accesibles, agregó para finalizar.