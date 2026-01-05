Negocian guardias de seguridad con nueva empresa

Los guardias de seguridad privada de la compañía Pryse, que prestaban sus servicios en el IMSS y el Sector Salud y que a partir del 1 de enero fueron dados de baja sin finiquito hasta la fecha, luego de una breve negociación con la nueva empresa Sepiver, están siendo recontratados al parecer sin ninguna condición extra, manifestó Claudio Huidobro Cárdenas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM comentó que los guardias de seguridad se reunieron con la nueva empresa en la Junta de Conciliación de Hermosillo, donde se estuvo recibiendo la documentación de cada uno para ser contratados, y aunque inicialmente se decía que los mayores de 60 años y quienes había hecho señalamientos contra la compañía, no serían contratados, finalmente el trámite se llevó a cabo sin mayor contratiempo. Con respecto al pago de la última quincena de diciembre por parte de Pryse, se comentó que sí se había efectuado este, al menos en la mayoría de los casos, quedando pendientes únicamente los finiquitos, que es una obligación.

Se teme que algunas personas puedan aceptar la terminación de sus funciones, lo que no debe ser pues la ley asiste a los trabajadores para ser finiquitados por la conclusión de relación laboral, expresó.

Por otra parte, y algo que se ve positivo de inicio, es que hasta ahora, Pryse no ha desaparecido pues aún conserva sus oficinas principales en la colonia Las Quintas de la capital del estado, pues aún tienen contratos con el Poder Judicial y las casetas de cobro.