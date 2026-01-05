  • 24° C
Ciudad Obregón

José Luis Orozco, quien ha dado voz a Buzz Ligthyear en Toy Story, entre otros personajes reconocidos, estará presente durante el evento Sabaku 2026

Ene. 05, 2026
Actor de doblaje visitará Ciudad Obregón

El reconocido actor de doblaje José Luis Orozco visitará Ciudad Obregón durante la realización de la primera edición del evento Sabaku no Kitsune del 2026, el cual se llevará a cabo el 28 de febrero en el Estadio Manuel Piri Sagasta de Cajeme; se trata de un evento que se realiza cada año para fanáticos del Anime, quienes acuden vestidos de sus personajes favoritos.

Entre los famosos personajes animados y de películas Live Action a quienes ha dado voz, destacan Buzz Ligthyear de Toy Story, Lord Voldemort de la saga Harry Potter, el pingüino Rico de Madagascar, Boba Fett de Star Wars, Beerus de Dragon Ball Súper y Max Tennyson de la serie animada Ben 10.

"El talento detrás de algunas de las voces más memorables del cine y la animación llega a Sabaku. Nos emociona anunciar como invitado especial a José Luis Orozco, reconocido actor de doblaje con una amplia trayectoria que ha marcado a varias generaciones", dio a conocer el grupo encargado de la organización.

Cabe señalar que este es uno de los eventos más esperados por los fanáticos del Anime. Además de la visita de actores de doblaje, se cuenta con la instalación de distintos stands en donde se vende comida asiática, artículos coleccionables de series, entre otros productos.

También se llevan a cabo distintas dinámicas, como presentaciones de K-Pop y concurso de cosplays.

La entrada a la presentación del actor de doblaje no tendrá costo para quienes deseen asistir.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

