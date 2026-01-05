  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 5 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Avala Javier Lamarque firma de Contrato Colectivo entre Sutoc y Oomapasc

Este año no hubo emplazamiento a huelga por parte del sindicato previo a los acuerdos

Ene. 05, 2026
Avala Javier Lamarque firma de Contrato Colectivo entre Sutoc y Oomapasc

Tras establecer acuerdos y compromisos de mutuo beneficio entre el Organismo Operador de Agua Potable (Oomapasc) y el Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme (Sutoc), se llevó a cabo la firma del Contrato Colectivo de Trabajo que tendrá vigencia durante el periodo 2026-2028.

En el marco del programa de austeridad de la administración municipal y el respeto a los derechos de las y los trabajadores promovidos por el alcalde Javier Lamarque, directivos de la paramunicipal y representantes del sindicato tuvieron reuniones en las que acordaron las condiciones que regirán al Nuevo Contrato Colectivo bianual.

El director general de la paramunicipal, Luis Alberto Ruíz Coronado, así como la Secretaria General del Sutoc, Silvia Godoy Vea, signaron el Contrato Colectivo tras haber concluido las negociaciones.

Cabe señalar que, en esta ocasión, no hubo un emplazamiento a huelga por parte del Sutoc previo a la firma del Contrato Colectivo, como sí ha sucedido en otros años.

Esto, informó el Oomapasc, refleja un ambiente de diálogo, entendimiento y madurez laboral, garantizando condiciones óptimas para que la ciudadanía continúe recibiendo un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad.

Cabe señalar que el Sutoc fue fundado hace aproximadamente 14 años.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Actor de doblaje visitará Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Actor de doblaje visitará Ciudad Obregón

Enero 05, 2026

José Luis Orozco, quien ha dado voz a Buzz Ligthyear en Toy Story, entre otros personajes reconocidos, estará presente durante el evento Sabaku 2026

Realizan análisis para aplicación del Fondo de Seguridad Pública
Ciudad Obregón

Realizan análisis para aplicación del Fondo de Seguridad Pública

Enero 05, 2026

Se adquirirían más cámaras y un dron con las aportaciones voluntarias

Itson anuncia nuevas carreras para el 2026
Ciudad Obregón

Itson anuncia nuevas carreras para el 2026

Enero 05, 2026

El Instituto Tecnológico de Sonora ha logrado sostener una ampliación de su matrícula en los últimos años