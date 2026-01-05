Avala Javier Lamarque firma de Contrato Colectivo entre Sutoc y Oomapasc

Tras establecer acuerdos y compromisos de mutuo beneficio entre el Organismo Operador de Agua Potable (Oomapasc) y el Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme (Sutoc), se llevó a cabo la firma del Contrato Colectivo de Trabajo que tendrá vigencia durante el periodo 2026-2028.

En el marco del programa de austeridad de la administración municipal y el respeto a los derechos de las y los trabajadores promovidos por el alcalde Javier Lamarque, directivos de la paramunicipal y representantes del sindicato tuvieron reuniones en las que acordaron las condiciones que regirán al Nuevo Contrato Colectivo bianual.

El director general de la paramunicipal, Luis Alberto Ruíz Coronado, así como la Secretaria General del Sutoc, Silvia Godoy Vea, signaron el Contrato Colectivo tras haber concluido las negociaciones.

Cabe señalar que, en esta ocasión, no hubo un emplazamiento a huelga por parte del Sutoc previo a la firma del Contrato Colectivo, como sí ha sucedido en otros años.

Esto, informó el Oomapasc, refleja un ambiente de diálogo, entendimiento y madurez laboral, garantizando condiciones óptimas para que la ciudadanía continúe recibiendo un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad.

Cabe señalar que el Sutoc fue fundado hace aproximadamente 14 años.