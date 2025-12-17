Protección Civil de Cajeme recibe cerca de 6 denuncias diarias sobre negocios

Entre 5 y 6 denuncias diarias recibe Protección Civil Municipal de Cajeme en relación a negocios o edificios públicos, informó el titular de la dependencia, Francisco Merndoza Calderón, quien además dijo que este año cerrará con aproximadamente 700 inspecciones realizadas por el personal.

Durante estas jornadas, la corporación revisa que se cuente con los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar que no se registre ningún incidente que ponga en riesgo la vida de empleados o clientes en el caso de los negocios.

Parte de las denuncias que se han hecho este año han sido por parte de los mismos dueños de establecimientos, aclaró.

"A veces ellos mismos nos piden que vayamos a auditarlos, vamos y les decimos qué es lo que hace falta...llevamos cerca de 650 inspecciones y hemos realizado suspensiones momentáneamente, pero los negocios vuelven a operar luego de cumplir con los requisitos", explicó.

Entre los principales hallazgos que Protección Civil Municipal ha hecho se encuentra la falta de dispositivos de seguridad, como lo son extintores, salidas de emergencia y materiales combustibles expuestos a riesgos.

Recordó que ante cualquier situación que pudiera representar peligro, en negocios, casas o edificios públicos, los ciudadanos pueden hacer un reporte ante el 911 para que se tomen acciones.

RECOMENDACIONES PARA FIESTAS

Por otro lado, emitió distintas recomendaciones a la ciudadanía ante la proximidad de las fiestas decembrinas, como evitar dejar conectadas las luces navideñas en las casas durante toda la noche, revisar instalaciones eléctricas, cuidar a niños y adultos mayores del frío para que no se enfermen y evitar manejar bajo influencia de bebidas alcohólicas.

Algunos negocios siguen suspendidos en Ciudad Obregón por incumplir con dispositivos de seguridad.