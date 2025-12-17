  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Protección Civil de Cajeme recibe cerca de 6 denuncias diarias sobre negocios

La corporación cerrará el año con 700 inspecciones en comercios y edificios públicos, informó el titular Francisco Mendoza

Dic. 17, 2025
Protección Civil de Cajeme recibe cerca de 6 denuncias diarias sobre negocios

Entre 5 y 6 denuncias diarias recibe Protección Civil Municipal de Cajeme en relación a negocios o edificios públicos, informó el titular de la dependencia, Francisco Merndoza Calderón, quien además dijo que este año cerrará con aproximadamente 700 inspecciones realizadas por el personal.

Durante estas jornadas, la corporación revisa que se cuente con los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar que no se registre ningún incidente que ponga en riesgo la vida de empleados o clientes en el caso de los negocios.

Parte de las denuncias que se han hecho este año han sido por parte de los mismos dueños de establecimientos, aclaró.

"A veces ellos mismos nos piden que vayamos a auditarlos, vamos y les decimos qué es lo que hace falta...llevamos cerca de 650 inspecciones y hemos realizado suspensiones momentáneamente, pero los negocios vuelven a operar luego de cumplir con los requisitos", explicó.

Entre los principales hallazgos que Protección Civil Municipal ha hecho se encuentra la falta de dispositivos de seguridad, como lo son extintores, salidas de emergencia y materiales combustibles expuestos a riesgos.

Recordó que ante cualquier situación que pudiera representar peligro, en negocios, casas o edificios públicos, los ciudadanos pueden hacer un reporte ante el 911 para que se tomen acciones.

RECOMENDACIONES PARA FIESTAS

Por otro lado, emitió distintas recomendaciones a la ciudadanía ante la proximidad de las fiestas decembrinas, como evitar dejar conectadas las luces navideñas en las casas durante toda la noche, revisar instalaciones eléctricas, cuidar a niños y adultos mayores del frío para que no se enfermen y evitar manejar bajo influencia de bebidas alcohólicas.

Algunos negocios siguen suspendidos en Ciudad Obregón por incumplir con dispositivos de seguridad.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Todo listo para Animecon 2025 en Cajeme
Ciudad Obregón

Todo listo para Animecon 2025 en Cajeme

Diciembre 17, 2025

Se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre en la Arena Itson

Sonora tiene más trabajadores independientes en diciembre
Ciudad Obregón

Sonora tiene más trabajadores independientes en diciembre

Diciembre 17, 2025

El número de trabajadores independientes aumentó en diciembre en Sonora

Mejora afluencia en restaurantes de Cajeme
Ciudad Obregón

Mejora afluencia en restaurantes de Cajeme

Diciembre 16, 2025

Apenas el pasado fin de semana comenzó a incrementarse la cantidad de comensales en negocios establecidos: Ayala