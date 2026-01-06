Pronostican buen crecimiento del sur de Sonora

A pesar de los pronósticos de crecimiento reducido del producto interno bruto (PIB) en el país para 2026, de entre el 1.3 al 1.5 por ciento, el estado de Sonora y sobre todo la región sur podrían tener un movimiento mayor a la media nacional, previendo que este sea de hasta el 2.5 por ciento, expresó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón mencionó que, luego de un cierre de año muy mediocre, de tan sólo 0.6 por ciento en el PIB nacional, que no da para la creación de empleos ni el dinamismo esperado para incentivar la inversión, el presente año está arrancando con retos muy importantes para el sector industrial tanto nacional como local, porque existen algunas condiciones que impactan a la inversión.

El crecimiento previsto para la región en este año tiene que ver con la fuerte relación que tiene Sonora con el vecino país del norte, donde los estados limítrofes están teniendo un auge en sus economías y esto coadyuva a la mejora hacia el sur, expresó Fernández Jaramillo.

Las obras previstas en el estado son prioritarias para que esto suceda; estas son la remodelación del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, la modernización del puerto de Guaymas, así como el mejoramiento de las carreteras, tanto al norte como al sur, que contribuyan a atraer más inversión foránea, dijo.

Y en lo más local, que siga el mejoramiento de calles, la modernización y agilización de los trámites para las nuevas empresas e incluso, a las ya existentes, expresó.

Por lo que corresponde al Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), mencionó que ha habido pláticas con el alcalde Javier Lamarque donde ha mostrado su intención de seguir apoyando para que se destinen mayores recursos para la reconstrucción de sus calles durante el presente año.

Por otra parte, dijo desconocer si en el presupuesto de egresos para el 2026 se incluyeron recursos para la segunda etapa de rehabilitación del PICO.