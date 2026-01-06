Cierra con baja actividad industria de la construcción

Durante el año 2025 hubo muy poca actividad para los constructores del municipio de Cajeme, de manera que sólo alrededor del 50 por ciento de los socios estuvieron ocupados en lo relativo a la obra pública, manifestó el presidente de la delegación Ciudad Obregón de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Roberto Gamboa Morales.

En entrevista, el dirigente del sector constructor en la localidad comentó que durante el año que recién concluyó no hubo arranques de grandes oras de gobierno, y en el caso del federal, sólo se dio seguimiento a obras que ya habían iniciado previamente, como es el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, donde había trabajos inconclusos como es la construcción y reparación de canales.

Recordó el presidente de la CMIC que en años anteriores era común que para fin de año se lanzaban licitaciones para obras de menor tamaño que habían quedado rezagadas, y la falta de estas en este mes de diciembre causó extrañeza entre los socios de la Cámara.

En el tema de las actividades primarias, una parte de recursos federales, dijo, se destinaron a la rehabilitación de pozos en el Valle del Yaqui los cuales maneja el Distrito de Riego del Río Yaqui (041), además de algunos canales de riego.

En la obra pública con recursos estatales, comentó, están algunas como el parque infantil Ostimuri y el bulevar Circunvalación del Parque Industrial.

En obra particular, está la cartonera de la empresa Smurfit, de la que se dio el banderazo el mes pasado y actualmente están en licitación las terracerías, y se espera que se contrate a empresa locales para ello; asimismo, están pendientes de aterrizar los parques industriales que se han anunciado para el municipio.

Para el presente año se espera que haya más obra pública, dadas ciertas condiciones que se dan para 2026, con algunos trabajos en el centro de la ciudad, el seguimiento a los distritos de riego, los trabajos relativos a una vía para ferrocarril de pasajeros que cruzaría por la localidad, así como la privada, donde está la construcción de la empresa cartonera, la ampliación de la maquiladora coreana Kyungshin, y la espera de que inicien los mencionados parques industriales, agregó.