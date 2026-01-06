Baja presión de agua en colonias se debe a limpieza en plantas potabilizadoras

En los últimos días cerca de 175 mil habitantes se han visto afectados por baja presión del agua en distintas colonias de Cajeme que son abastecidas por las plantas potabilizadoras 1 y 2, debido a que se realiza limpieza por el alga que arrastran los canales por los riegos de cultivos, aclaró el director técnico del Oomapasc, Jesús Antonio Ponce Zavala, quien agregó que ya se regulariza la situación.

"En fin de año inician los riegos y el canal trae algas, esa parte entra ahí y se mete a las bombas, lo que hace que nosotros tengamos que parar el equipo de bombeo para limpiarlas constantemente, eso ha hecho que el volumen de agua que viene de la línea de conducción del canal hacia la planta disminuya, al momento de estarse reestableciendo el volumen de agua hace que tengamos la suficiente capacidad de conducción de agua para estar tratándola y manteniéndola", explicó.

Actualmente ya se reestablece la presión del agua, dijo el director técnico. "Hay que recordar que el sistema de agua de Ciudad Obregón está interconectado con la planta 1,2,3 y 4, por lo que se baja un poco la presión, pero es algo que ya se solucionó. Ya se está regularizando", dijo.

Destacó que es en esta temporada del año cuando el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) realiza este tipo de acciones, pues es cuando la población consume menos cantidad de agua en comparación con el resto del año, de manera que se cuida que no haya grandes afectaciones.

En la zona rural se cuenta con cerca de 28 pozos para garantizar el abastecimiento de agua, comentó el director técnico de la paramunicipal.