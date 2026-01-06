Clínica de rehabilitación de Cajeme sería reubicada

La clínica de rehabilitación para personas con adicciones que brinda sus servicios actualmente en la colonia Los Presidentes podría ser reubicada este año debido a que en 2025 algunos vecinos manifestaron su inconformidad por la entrada en funciones de la misma, llegándose a un acuerdo entre ambas partes.

"En ese caso de la colonia Los Presidentes se llegó a un acuerdo entre los vecinos y el personal encargado del centro de rehabilitación, este contaba con todos los permisos que se requieren, pero los vecinos pedían una reubicación, la cual se llevará a cabo más adelante probablemente, mientras tanto se da el servicio, bajo acuerdo", explicó el regidor que preside la Comisión de Seguridad Pública, Edgar Josué Lara.

Destacó que próximamente se llevará al Cabildo un Reglamento de Control de Centros de Rehabilitación, con el cual se mejorarán las condiciones de los mismos y su operatividad.

"Seríamos el primer municipio en todo el país en cumplir con ese reglamento interno. El objetivo es regularizar las estancias, que tengan la normativa 028 donde se indica cómo deben de estar los centros de rehabilitación, darles herramientas a las personas que se encuentran en ese proceso para que tengan un oficio, por medio de Cecati o cursos de herrería, carpintería, mecánica, igual en el tema de estudios", dijo.

El regidor resaltó que la drogadicción sigue siendo un problema social actual a nivel nacional. "Las drogas están consumiendo a nuestras familias y el problema de violencia también se desprende de la drogadicción"

Cabe señalar que 80 personas aproximadamente son atendidos por el centro de rehabilitación.