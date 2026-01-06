  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Avanza ampliación de la Universidad del Pueblo Yaqui

Este lunes retornaron a sus clases 518 alumnos de las cuatro carreras que ofrece la institución: Crescencio Buitimea

Ene. 06, 2026
Avanza ampliación de la Universidad del Pueblo Yaqui

La ampliación de la Universidad del Pueblo Yaqui, ubicada en Vícam Pueblo, lleva un avance a la fecha del 85 por ciento, y se prevé que pueda dar cabida a 250 nuevos alumnos de las cuatro carreras que maneja la institución, indicó el rector, Crescencio Buitimea Valenzuela.

Las labores académicas del nuevo cuatrimestre comenzaron el pasado lunes 5 de enero, retornando a clases los 518 alumnos inscritos en las cuatro carreras, como son las licenciaturas en Educación, Medicina, Derecho y la ingeniería en Procesos de Producción, informó.

Mencionó que el ciclo anterior no se pudo completar la cantidad mínima de estudiantes de Medicina, y para el que estaría dando inicio en agosto del presente año, se espera poder tener los 35 estudiantes que es la capacidad de la carrera, que pueden ser de cualquiera de las poblaciones de los municipios que cuentan con pueblos de la etnia.

Hizo saber que el propósito de la Universidad que dirige es erradicar el rezago y la pobreza existe en el medio rural; su construcción y puesta en operación se dio gracias al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, donde inciden el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el gobierno del estado.

De los estudiantes de la Universidad, 128 cuentan con servicio de comedor por parte del INPI, y los restantes son apoyados por el DIF de Guaymas, dijo.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

Por otra parte, reveló que, además, en las mismas instalaciones se cuenta con una Escuela de Artes y Oficios que da atención a niños, jóvenes y adultos, a los que capacita en cursos en temas de cultura, corte y confección, artesanías, danza y música tradicional, lengua yaqui, inglés, computación y gastronomía.

Para abrir un curso se requiere de entre 15 y 20 interesados, y aunque la inscripción es gratuita, los materiales corren por cuenta del capacitando, finalizó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Cierra con baja actividad industria de la construcción
Ciudad Obregón

Cierra con baja actividad industria de la construcción

Enero 06, 2026

El 2025 fue un año de poco movimiento, de manera que sólo el 50% de socios de la CMIC en Cajeme tuvieron suficiente trabajo: Gamboa

Clínica de rehabilitación de Cajeme sería reubicada
Ciudad Obregón

Clínica de rehabilitación de Cajeme sería reubicada

Enero 06, 2026

Vecinos manifestaron estar inconformes por su operatividad el año pasado

Baja presión de agua en colonias se debe a limpieza en plantas potabilizadoras
Ciudad Obregón

Baja presión de agua en colonias se debe a limpieza en plantas potabilizadoras

Enero 06, 2026

Por los riegos de cultivos, se acumulan algas en los sistemas de bombeo, informó el Oomapasc