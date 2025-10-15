  • 24° C
Ciudad Obregón

Promueven empoderamiento de mujeres

Este 17 de octubre se conmemoran 70 años del voto de la mujer en México

Oct. 15, 2025
Acudieron mujeres de Cajeme y Bácum, así como estudiantes de diferentes carreras del ITSON y autoridades locales y estatales
Para promover el Empoderamiento de la Mujer a través de la educación y crear una sociedad más justa y equitativa, arrancó la Jornada para el Empoderamiento de las Mujeres en el marco de la conmemoración del voto de la mujer en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

Jesús Héctor Hernández López, rector del Itson, dijo que el empoderamiento de la mujer por medio de la educación es una tarea importante para lograr construir una sociedad más equitativa.

"Empoderar a la mujer por medio de la educación es una tarea importante para poder construir esa sociedad tan anhelada con la participación de la mujer", abundó.

La Jornada fue organizada por el Centro Libre para la Mujer del Instituto de la Mujer de Cajeme, así como el departamento de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Itson, en la que se organizaron pláticas y conferencias.

Durante la jornada se tuvieron pláticas como Prevención y Autoexploración del Cáncer de Mama, Derechos Humanos de las Mujeres e Interseccionalidad y Violencia de Género.

Para el 16 de octubre se programaron temáticas como Ciudadanía de las Mujeres: un recorrido histórico, violencia contra las mujeres y cómo detectarla, así como corresponsabilidad familiar.

Este 17 de octubre se conmemoran 70 años del voto de la mujer en México, por lo que se realizan este tipo de eventos para seguir impulsando su empoderamiento.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


