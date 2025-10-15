Atienden callejones del centro de Ciudad Obregón

Este miércoles 15 de octubre, personal de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos inició trabajos para rehabilitar un tramo del callejón República de Brasil, siendo este uno de los que se encuentran en pésimas condiciones en el centro de Ciudad Obregón desde hace años, situación que empeora con la temporada de lluvias.

Cuadrillas acudieron al tramo que se encuentra entre las calles Guerrero e Hidalgo, pues se trata de una parte en donde no se requiere intervención del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), como sí sucede en otros tramos de este mismo callejón, por las fugas de agua.

El titular de la dependencia, Gerardo Sastré Iriarte, dio a conocer que se mantiene en coordinación con el personal técnico del Oomapasc durante esta jornada de atención de los callejones, que inició la semana pasada con el República de Colombia.

"De acuerdo con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, en esta parte del callejón República de Brasil podemos ir avanzando", explicó.

Se espera que el Oomapasc tome acciones lo antes posible en los otros tramos de este callejón, así como en el República de Bolivia, principalmente en el tramo que comprende de la calle No Reelección a la Guerrero.

En la zona se observan encharcamientos a causa de las fugas de aguas negras, mismas que causan malos olores y ocasionan que los peatones que se desplazan por el primer cuadro de la zona urbana no puedan pasar por ahí.

A la par con la atención a los callejones del centro, se realiza una jornada de bacheo en las calles más afectadas por las recientes lluvias.