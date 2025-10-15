Avanzan obras con Presupuesto Participativo de Cajeme 2025

Avances registran las rehabilitaciones de 2 puntos viales de Ciudad Obregón que se encontraban en deplorables condiciones, para lo cual de aplica el denominado Presupuesto Participativo 2025; este es un apartado dentro del presupuesto que se destina a ejecutar obras que son propuestas por los cajemenses.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública informó que son más de 14 millones de pesos los que se invierten en ambos proyectos. El primero de ellos es la rehabilitación de la calle Flavio Bórquez, de la Esteban Baca Calderón a la calle Orión, en la colonia Sochiloa, misma que lleva un avance del 46 por ciento y representa una inversión de 7 millones 233 mil 324 pesos.

El segundo proyecto tiene que ver con la reparación de la calle No Reelección, del bulevar La Torres a la Teresianas, en el fraccionamiento Las Haciendas, sección Los Monjes. En esta rehabilitación se invierten 7 millones 410 mil 325 pesos y se registra un avance del 45 por ciento.

El secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, explicó recientemente que las lluvias que se registraron por la depresión tropical "Raymond" solo causarán retrasos ligeros en las obras que se encuentran en curso en el municipio, que son aproximadamente 19 hasta el momento, por lo que no representan mayores afectaciones.

Cabe señalar que para definir a qué obras se destinaría el presupuesto se recabaron 9 propuestas hechas en foros ciudadanos a mediados de este año. Estas fueron sometidas a votación por medio de redes sociales y cajas de cobranza del Oomapasc encuesta en la que participaron cerca de mil 752 cajemenses.

Como resultado, las 2 obras que se encuentran en curso fueron las más votadas.

Se pide a la ciudadanía tener precaución y tomar rutas alternas al momento de circular por la ciudad, pues algunas vialidades permanecen cerradas por rehabilitaciones.