Anuncian conferencia para prevenir ludopatía

En busca de crear conciencia entre la población sobre el problema silencioso de la ludopatía que puede afectar a niños, jóvenes y adultos, la Fundación Senda María Madre anunció la conferencia "La apuesta que cambió mi vida" que será impartida por Diego Zepeda, quien compartirá su testimonio.

Leticia Gándara de Bours, presidenta de la Fundación Senda María Madre, anunció que la conferencia se llevará a cabo el 5 de noviembre en el Colegio Senda Yaqui, en dos horarios, a las 18:00 horas para jóvenes y a las 20:00 horas para adultos.

Añadió que esta conferencia es para crear conciencia, pero también para que los padres de familia puedan identificar cualquier señal en los niños, ya que la ludopatía no se da únicamente en los casinos, sino también en juegos de video, aparatos digitales, entre otros, por ello la fundación busca darles las herramientas para detectarlos.

"Nosotros traemos esta conferencia para poder prevenir desde niños y que los papás puedan identificar si ven algo".

Alba Ruth Gastelum Rojo, encargada de la Unidad de Atención Integral a las Adicciones del Estado de Sonora (Unaides) dijo que los niños desde edad preescolar ya pueden desarrollar la adicción a los juegos y se puede identificar por los berrinches que hacen los menores cuando se les quitan los aparatos, su dependencia a los mismos, entre otros.

La conferencia también se impartirá a los alumnos de Senda María Madre y Senda Mayo en Navojoa el mismo 5 de noviembre por la mañana.

El evento en Cajeme tiene un costo de entrada de 150 pesos y la Fundación Senda María Madre ofrece pases de cortesía para jóvenes y docentes de escuelas públicas que lo soliciten.