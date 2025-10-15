  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Anuncian conferencia para prevenir ludopatía

A través de esta conferencia se busca crear espacios de diálogo y prevención entre la comunidad

Oct. 15, 2025
La Fundación Senda María Madre busca promover que pedir ayuda no es motivo de vergüenza
La Fundación Senda María Madre busca promover que pedir ayuda no es motivo de vergüenza

En busca de crear conciencia entre la población sobre el problema silencioso de la ludopatía que puede afectar a niños, jóvenes y adultos, la Fundación Senda María Madre anunció la conferencia "La apuesta que cambió mi vida" que será impartida por Diego Zepeda, quien compartirá su testimonio.

Leticia Gándara de Bours, presidenta de la Fundación Senda María Madre, anunció que la conferencia se llevará a cabo el 5 de noviembre en el Colegio Senda Yaqui, en dos horarios, a las 18:00 horas para jóvenes y a las 20:00 horas para adultos.

Añadió que esta conferencia es para crear conciencia, pero también para que los padres de familia puedan identificar cualquier señal en los niños, ya que la ludopatía no se da únicamente en los casinos, sino también en juegos de video, aparatos digitales, entre otros, por ello la fundación busca darles las herramientas para detectarlos.

"Nosotros traemos esta conferencia para poder prevenir desde niños y que los papás puedan identificar si ven algo".  

Alba Ruth Gastelum Rojo, encargada de la Unidad de Atención Integral a las Adicciones del Estado de Sonora (Unaides) dijo que los niños desde edad preescolar ya pueden desarrollar la adicción a los juegos y se puede identificar por los berrinches que hacen los menores cuando se les quitan los aparatos, su dependencia a los mismos, entre otros.

La conferencia también se impartirá a los alumnos de Senda María Madre y Senda Mayo en Navojoa el mismo 5 de noviembre por la mañana.

El evento en Cajeme tiene un costo de entrada de 150 pesos y la Fundación Senda María Madre ofrece pases de cortesía para jóvenes y docentes de escuelas públicas que lo soliciten.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Promueven empoderamiento de mujeres
Ciudad Obregón

Promueven empoderamiento de mujeres

Octubre 15, 2025

Este 17 de octubre se conmemoran 70 años del voto de la mujer en México

Avanzan obras con Presupuesto Participativo de Cajeme 2025
Ciudad Obregón

Avanzan obras con Presupuesto Participativo de Cajeme 2025

Octubre 15, 2025

Se rehabilitan 2 puntos viales que se encuentran en deplorables condiciones, con una inversión superior a los 14 millones de pesos

Atienden callejones del centro de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Atienden callejones del centro de Ciudad Obregón

Octubre 15, 2025

Personal de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos inició trabajos de rehabilitación en el República de Brasil