Promueven créditos de vivienda para empleados estatales

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes) lanzó la convocatoria para los interesados en obtener un crédito para vivienda del Fovisssteson, informó el secretario general de la sección 7 de la organización gremial en el sur de Sonora, Jesús Gerardo Moreno García.

Expresó el entrevistado que la convocatoria cierra el 30 de marzo, por lo que luego de realizar una reunión con los compañeros sindicalizados que laboran para distintas dependencias en la región, están a la espera de que los interesados entreguen su documentación para iniciar con la integración de sus expedientes.

Generalmente, dijo, del total de interesados que acuden a la reunión el 50 por ciento cumplen con todos los requisitos y entregan sus documentos; siendo por lo regular beneficiados la totalidad de éstos.

Una vez aprobados, no todos los créditos se hacen efectivos de inmediato, y se van entregando poco a poco, durante el transcurso del año, expresó el dirigente sindical.

En cuanto a los montos de estos, hizo saber que hay tres modalidades, siendo uno de ellos el de ampliación de vivienda, con un límite de hasta 207 mil pesos; está el de compra a terceros, que tiene un límite de 695 mil pesos; y está uno más que es para pago de pasivos, ya sea a instituciones bancarias o a Infonavit, indicó Moreno García.

SIGUE APOYANDO FARMASUTSPES

Por otra parte, el secretario general dela sección 7 mencionó que la Farmasutspes continúa con su labor de apoyar a los derechohabientes del Isssteson, a quienes entrega, mediante vales de subrogación, medicamentos que de pronto no hay en existencia en las farmacias de las clínicas del Instituto en la localidad.

Dicho apoyo es con medicamentos para padecimientos comunes, como es el caso de los recetados para enfermedades como diabetes, hipertensión, ansiedad y alergias, entre otros, afirmó.

Continuamente, Farmasutspes comparte información con la institución acerca de la existencia en sus estantes, para saber con qué se cuenta, antes de elaboración del vale correspondiente, concluyó.