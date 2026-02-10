Avanza 55% obra del PICO

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

De un 55 por ciento es el avance que lleva a la fecha la obra de rehabilitación del bulevar Circunvalación en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), ello a pesar del mal tiempo que ha prevalecido durante el inicio de 2026, expresó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón manifestó que ya se terminó la infraestructura, que es todo lo subterráneo y actualmente los trabajos se encuentran en la fase de estabilización, previa a la colocación de la base y sub-base que antecede a la aplicación de la superficie de rodamiento.

También se trabaja con lo relativo a las bocatormentas, y de acuerdo con dicho avance, esta primera parte, que va de la calzada Francisco Villanueva a la calle Tornos, podría quedar concluida para el mes de marzo próximo, estimó Fernández Jaramillo.

OTROS PARQUES INDUSTRIALES

Por otra parte, en relación con la posibilidad de que este año se construyan otros parques industriales anteriormente anunciados, Fernández Jaramillo dijo desconocer qué tipo de avances lleven sus promotores, pues no han recibido información al respecto.

Comentó que el boom de anuncios de este tipo de proyectos se dio cuando se dio también el auge de lo que se conoce como nearshoring o relocalización de empresas de Asia a América, pero hasta ahora ya no se ha dado más información.

Finalmente, instó a los empresarios locales a buscar la manera de continuar con dichos proyectos, viendo a futuro, de tal manera que, cuando haya empresas interesadas en venir al sur de la entidad, sepan que en Cajeme hay naves de inventario las cuales ocupar, lo cual ayudaría al crecimiento económico en general y a la generación de empleos, en lo particular.