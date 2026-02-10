Agua de Lourdes y unción de los enfermos este 11 de febrero en Villa California

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La fe, la oración y el consuelo espiritual se harán presentes este miércoles 11 de febrero en el Templo de Nuestra Señora del Rosario, donde, en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo, se realizará la unción de los enfermos y se regalará agua de la Virgen de Lourdes a los asistentes, como signo de esperanza y acompañamiento.

Las actividades darán inicio a las 9:30 de la mañana con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Gran Misa de Consagración a la Virgen de Lourdes, programada a las 10:00 horas.

Durante la celebración litúrgica se realizará la unción de los enfermos, sacramento destinado a brindar fortaleza espiritual, paz y consuelo a quienes atraviesan momentos de enfermedad o fragilidad.

Al finalizar la misa, se regalará agua de Lourdes a cada asistente, como gesto de cercanía y acompañamiento pastoral.

La Jornada Mundial del Enfermo se celebra cada 11 de febrero, fecha que coincide con la memoria de la Virgen de Lourdes, y fue instituida por San Juan Pablo II con el objetivo de promover una cultura del cuidado, la oración y la atención digna hacia las personas enfermas y sus cuidadores.

En este 2026, la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo se desarrolla bajo el lema del Papa León XIV: "La compasión del Samaritano: amar llevando el dolor del otro", un llamado a no ser indiferentes ante el sufrimiento y a practicar un amor activo y solidario.

UN SIGNO DE FE Y CONSUELO

El objetivo principal de esta jornada es orar por los enfermos, acompañarlos en su dolor y ofrecer esperanza, así como sensibilizar a la sociedad y a las instituciones de salud sobre la importancia de una atención integral que contemple lo físico, psicológico y espiritual.

El Templo de Nuestra Señora del Rosario se ubica en la calle Campeche, en la colonia Villa California, y extiende la invitación a toda la comunidad a participar en esta celebración que recuerda que, incluso en medio del sufrimiento, la fe y la compasión siguen siendo fuente de consuelo y esperanza.